Ekonomický kalendář: Trhy se zaměřují na americký PPI a maloobchodní tržby (25.11.2025)

Úterní seance bude zajímavá jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Mezi dnešní makroekonomické údaje patří mimo jiné předběžné údaje o HDP Německa, inflace PPI ve Švédsku a USA, maloobchodní tržby v Polsku a USA a indexy cen nemovitostí. Pozornost se také zaměří na projevy členů výkonné rady Evropské centrální banky a týdenní údaje o zásobách ropy v USA. Hlavní pozornost trhu se však dnes bude soustředit na údaje o PPI a maloobchodním prodeji v USA.
Dnešní kalendář:
08:00 – Německo
Hrubý domácí produkt (HDP) – předběžné údaje za 3. čtvrtletí
- HDP s.a. q/q: skutečné 0,0 % (prognóza 0,0 %; předchozí -0,3 %)
- HDP n.s.a. r/r: skutečné 0,3 % (prognóza 0,3 %; předchozí -0,2 %)
08:00 – Švédsko
Inflace PPI r/r – říjen: skutečné 0,4 % (předchozí 0,5 %)
08:45 – Francie
Index spotřebitelské důvěry – listopad: (prognóza 90; předchozí 90)
09:00 – Polsko
Index BIEC Well-being – listopad: předchozí 94,8
10:00 – Polsko
Maloobchodní tržby – říjen
- Maloobchodní tržby m/m: (předchozí -2,5 %)
- Maloobchodní tržby r/r: (prognóza 3,9 %; předchozí 6,6 %)
- Maloobchodní tržby v konstantních cenách r/r: (prognóza 3,7 %; předchozí 6,4 %)
10:00 – Eurozóna
Projev člena výkonné rady ECB Piera Cipolloneho
14:00 – Polsko
Peněžní zásoba M3 r/r – říjen: (prognóza 10,6 %; předchozí 11,1 %)
14:30 – USA
Index cen výrobců (PPI) – říjen
- PPI m/m: (prognóza 0,3 %; předchozí -0,1 %)
- Jádrový PPI m/m: (prognóza 0,3 %; předchozí -0,1 %)
- PPI y/y: (prognóza 2,7 %; předchozí 2,6 %)
- Jádrový PPI r/r: (prognóza 2,7 %; předchozí 2,8 %)
14:30 – USA
Maloobchodní tržby – říjen
- Maloobchodní tržby m/m: (prognóza 0,4 %; předchozí 0,6 %)
- Maloobchodní tržby bez automobilů m/m: (prognóza 0,4 %; předchozí 0,7 %)
- Maloobchodní tržby bez automobilů a pohonných hmot m/m: (předchozí 0,7 %)
- Maloobchodní tržby y/y: (předchozí 5 %)
15:00 – USA
Index cen nemovitostí S&P/Case-Shiller – září
- 10 měst r/r: (prognóza 1,9 %; předchozí 2,1 %)
- 20 měst r/r: (prognóza 1,4 %; předchozí 1,6 %)
Index cen nemovitostí FHFA m/m: předchozí 0,4 %
15:00 – Eurozóna
Projev člena výkonné rady ECB Piera Cipolloneho
16:00 – USA
Index Richmond Fed – listopad: (prognóza -0,2; předchozí -4)
Index nezrealizovaných prodejů nemovitostí m/m – říjen: (předchozí 0,0 %)
Index spotřebitelské důvěry – Conference Board – listopad: (prognóza 93,5; předchozí 94,6)
Zásoby nedokončených výrobků m/m – srpen: (prognóza 0,1 %; předchozí 0,2 %)
22:40 – USA
Týdenní změna zásob paliv API v USA
- Změna zásob ropy: 4,4 milionu barelů
