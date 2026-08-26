Ekonomický kalendář 🗽 Wall Street zadržuje dech: v centru pozornosti americká PCE inflace a výsledky Nvidie

Dnešní kalendář je poměrně nabitý, přičemž klíčová data budou zveřejněna odpoledne, krátce před otevřením Wall Street. Hlavní pozornost se zaměří na Fedem preferovaný ukazatel inflace PCE za červenec, společně s novými údaji o příjmech a spotřebě amerických domácností. Zveřejnění může vyvolat prudký nárůst volatility na EURUSD a opět také na dluhopisovém trhu.
Nvidia zároveň symbolicky „uzavře“ americkou výsledkovou sezónu, když po dnešním uzavření trhu zveřejní výsledky za fiskální 2. čtvrtletí 2027, které odpovídá kalendářnímu 2. čtvrtletí 2026. Půjde o jeden z nejdůležitějších testů širší AI rally. Trh očekává tržby přibližně 93–95 miliard USD, což by znamenalo meziroční růst téměř o 96 %, zatímco konsenzus pro EPS se pohybuje kolem 2,05–2,10 USD.
Hlavní pozornost se zaměří na tržby datových center, tempo náběhu platformy Blackwell a výhled společnosti na příští čtvrtletí. Investoři budou pečlivě sledovat také hrubou marži, která se v posledních čtvrtletích držela poblíž velmi vysokých 78 %. Výraznější pokles by mohl signalizovat rostoucí konkurenční tlak nebo slabší cenovou sílu. Očekávání vůči Nvidii jsou už natolik vysoká, že pouhé naplnění konsenzu nemusí stačit k udržení růstového momenta akcií.
Stejně důležitý jako samotná čísla bude i konferenční hovor k výsledkům, protože komentáře managementu mohou nabídnout důležité signály ohledně dalšího tempa investic hyperscalerů a toho, zda poptávka po AI infrastruktuře a její výstavba stále rostou dostatečně rychle.
Ekonomický kalendář
- 10:00 – Švýcarsko: Index očekávání ZEW, předchozí: 10
- 13:00 – USA: Žádosti o hypotéky MBA, předchozí: -0,4 %
- 14:30 – USA: PCE cenový index y/y, očekávání: 3,6 %, předchozí: 3,7 %
- 14:30 – USA: PCE cenový index m/m, očekávání: 0,1 %, předchozí: -0,1 %
- 14:30 – USA: Jádrový PCE cenový index y/y, očekávání: 3,3 %, předchozí: 3,3 %
- 14:30 – USA: Jádrový PCE cenový index m/m, očekávání: 0,2 %, předchozí: 0,1 %
- 14:30 – USA: Jádrový PCE, předběžný údaj, očekávání: 3,4 %, předchozí: 3,4 %
- 14:30 – USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, předchozí: 0,5 %
- 14:30 – USA: Jádrové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, očekávání: 0,6 %, předchozí: 0,7 %
- 14:30 – USA: Spotřebitelské výdaje m/m, očekávání: 0,1 %, předchozí: 0,3 %
- 14:30 – USA: Osobní příjmy m/m, očekávání: 0,2 %, předchozí: 0,2 %
- 14:30 – USA: Reálná osobní spotřeba m/m, očekávání: 0,0 %, předchozí: 0,4 %
- 14:30 – USA: HDP q/q, druhý odhad, předchozí: 1,5 %
- 14:30 – USA: Cenový index HDP, očekávání: 6,2 %, předchozí: 6,2 %
- 14:30 – USA: Deflátor HDP, předběžný údaj, předchozí: 6,3 %
- 16:30 – USA: Zásoby ropy EIA, očekávání: +1,58 mil. barelů, předchozí: +4,405 mil.
- 16:30 – USA: Zásoby benzínu EIA, očekávání: -1,1 mil. barelů, předchozí: +0,688 mil.
- 16:30 – USA: Zásoby destilátů EIA, očekávání: -1,9 mil. barelů, předchozí: -1,530 mil.
- 16:30 – USA: Zásoby ropy v Cushingu, bez očekávání, předchozí: -1,314 mil. barelů
- 17:45 – USA: Vystoupení Thomase Barkina z Fedu
- Nvidia: výsledky za fiskální 2. čtvrtletí 2027 po uzavření amerického trhu
Graf EURUSD (D1 interval)Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Wall Street zadržuje dech: Vyšší inflace PCE a výsledky Nvidia ve stínu Putinových hrozeb
Reagují trhy na Putinovy hrozby?
Geopolitický šum vs. tvrdá data: Co se skutečně děje na trhu s ropou?
🔴 Makro&Trhy: Trh vyhlíží výsledky Nvidie a sympozium v Jackson Hole
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