Ekonomický kalendář: Zápis FOMC zveřejněn, čekáme na PMI a japonskou inflaci (20. 8. 2026)

Včerejšek se nesl ve znamení zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC. Co zápis ukázal a na co nyní trhy čekají?
🌏 Klíčová makroekonomická data
Středa
USA
Včera byl zveřejněn zápis z posledního zasedání FOMC. Co jsme se dozvěděli?
- „Mnoho“ představitelů měnové politiky dospělo k závěru, že pokud inflace nezačne ustupovat, bude s vysokou pravděpodobností nutné další zpřísnění měnové politiky.
- Výbor zůstal výrazně rozdělený v hodnocení inflačního výhledu. Zatímco „většina“ účastníků očekává postupný pokles inflace později v tomto roce, „mnozí“ se obávají, že může zůstat dlouhodobě zvýšená.
- Zaznělo, že ukazatele jádrové inflace zůstávají znepokojivě vysoké a inflační očekávání se dostala nad úrovně zaznamenané před vypuknutím války v Íránu.
- Členové, kteří v červenci prosazovali ponechání sazeb beze změny, argumentovali především tím, že pauza umožní přesnější vyhodnocení situace. Od té doby byla zveřejněna slabší data z trhu práce a mírnější údaje o inflaci, což jejich pozici výrazně posílilo.
- Členové hlasující pro zvýšení sazeb se domnívali, že takový krok by mohl omezit potřebu výraznějšího a ekonomicky nákladnějšího zpřísňování v pozdější fázi.
Čtvrtek
Polsko
Růst mezd v červenci zrychlil na 6,8 % oproti očekávaným 6,2 %. Také výrobní inflace (2,8 %) a průmyslová výroba (5,1 %) překonaly očekávání.
Data naznačují vyšší pravděpodobnost sekundárních inflačních efektů, tedy přenosu inflace způsobené nabídkovými šoky do poptávkových faktorů. V současnosti je obtížné očekávat, že návrh na snížení úrokových sazeb, který guvernér Glapiński představil na posledním zasedání MPC, získá v Radě širší podporu. Bezprostřední zvýšení sazeb však rovněž zůstává nepravděpodobné.
Japonsko
Běžný účet zaznamenal v červenci nečekaně vysoký deficit přesahující 69 miliard JPY, především kvůli vyšším cenám ropy a výraznému odlivu dividend do zahraničí.
Austrálie
Průzkum inflačních očekávání spotřebitelů zveřejněný Melbourne Institute ukázal obrat pozitivního trendu z předchozích měsíců. V srpnu inflační očekávání spotřebitelů vzrostla na 4,9 % meziročně.
Data z trhu práce přinesla výrazné negativní překvapení. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 % oproti očekávaným 4,4 %, zatímco zaměstnanost klesla o 15,8 tisíce pracovních míst oproti očekávanému růstu o 11,7 tisíce. Jde o výrazné zpomalení oproti velmi silnému červnu, kdy vzniklo více než 80 tisíc pracovních míst.
📆 Ekonomický kalendář
Čtvrtek
- 14:30 – USA: Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Předchozí: 209 tis. | Očekávání: 210 tis.
Pátek
- 00:45 – Nový Zéland: Obchodní bilance (červenec)
Předchozí: 23 mil. | Očekávání: -175 mil.
- 01:30 – Japonsko: CPI inflace (červenec)
Předchozí: 1,6 % | Očekávání: 1,8 %
- 02:30 – Japonsko: PMI index (srpen)
Předchozí: 52,7
- 08:00 – Velká Británie: Maloobchodní tržby (červenec)
Předchozí: 4,2 %
- 09:15 – Francie: PMI index (srpen)
Předchozí: 49,4
- 09:30 – Německo: PMI index (srpen)
Předchozí: 51,3
- 10:00 – Eurozóna: PMI index (srpen)
Předchozí: 52
🗂️ Firemní výsledky
- Walmart Inc ($WMT.US) – před otevřením trhu
- Kandi Technologies Group ($KNDI.US) – před otevřením trhu
- Canaan Inc - ADR ($CAN.US) – před otevřením trhu
- Bioline Rx Ltd - ADR ($BLRX.US) – před otevřením trhu
- Deere & Co. ($DE.US) – před otevřením trhu
- Newegg Commerce Inc ($NEGG.US) – před otevřením trhu
3 trhy, které sledovat
- OIL: Axios s odvoláním na americké představitele uvedl, že americká armáda již několik týdnů nenápadně udržuje bezpečný koridor pro lodní dopravu přes jižní část Hormuzského průlivu poblíž pobřeží Ománu. Ceny ropy však zůstávají poblíž lokálních maxim.
- EURUSD: Včerejší pohyb patřil k nejsilnějším v letošním roce. Dolar vůči euru oslabil o 0,9 %, především v reakci na komunikaci ministra financí Scotta Bessenta. Dalším testem budou zítřejší srpnové PMI indexy.
- USDJPY: Měnový pár se výrazně vzdálil od klíčové hranice 160. Zítřejší inflační data mohou naznačit další směr.
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Stříbro testuje 70 USD ⚪
💵 EURUSD testuje 1,17 po komentářích Bessenta
Graf dne: USDJPY klesá před klíčovým testem pro jen (20. 8. 2026)
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