EURUSD obrací svůj technický trend 💡

V pondělí měnový pár EUR/USD prolomil důležitou technickou bariéru v podobě 200denního exponenciálního klouzavého průměru. Krátkodobě překonal také úroveň 1,16 a dostal se na hodnoty, které jsme neviděli téměř dva měsíce. Udržení současného momenta a uzavření denní svíčky nad touto úrovní by mohlo potvrdit obrat dlouhodobého trendu směrem k růstu.
Výprodej americké měny pokračuje navzdory přetrvávajícímu napětí na Blízkém východě. Přestože absence pokroku v jednáních mezi USA a Íránem udržuje cenu ropy Brent kolem 89 USD za barel, dolar nedokáže posílit. A to navzdory tomu, že je tradičně považován za bezpečný přístav a podporuje ho také pozice USA jako čistého vývozce ropy.
Slabá data vedou k přehodnocení očekávání ohledně Fedu
Současná slabost americké měny je způsobena především zklamáním z makroekonomických dat. Trhy proto výrazně přehodnotily svá očekávání ohledně dalších kroků Federálního rezervního systému (Fed).
Tržní očekávání vývoje úrokových sazeb se ve srovnání se situací před čtyřmi týdny výrazně zmírnila. Podle nejnovějších údajů již investoři nezapočítávají zvýšení sazeb ani na zářijovém, ani na říjnovém zasedání. Pravděpodobnost zvýšení sazeb na posledním zasedání v prosinci klesla přibližně na 85 %.
Zdroj: XTB
Klíčovým faktorem, který tlumí ambice Fedu, je stav ekonomiky. Americký trh práce vstoupil do fáze „low fire-low hire“, tedy nízkého počtu propouštění i nových náborů. Naznačují to slabší údaje NFP, přestože míra nezaměstnanosti a týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti se nadále pohybují poblíž několikaletých minim.
Výrazné zpomalení je patrné ve spotřebě. Páteční údaje ukázaly první pokles maloobchodních tržeb za devět měsíců, a to o 0,6 % meziměsíčně. Analytiky znepokojilo zejména to, že negativní výsledek přetrval i po vyloučení prodejů automobilů a pohonných hmot.
Minulotýdenní údaje o inflaci CPI, které byly v souladu s očekáváním, a PPI, které zaostaly za prognózami, zároveň zmírnily obavy trhu z opětovného prudkého růstu cenových tlaků. Trhy v současnosti hodnotí pravděpodobnost takzvaných sekundárních inflačních efektů jako nízkou. Federální výbor pro volný trh (FOMC) tak získává více času na posouzení dopadu energetického šoku na ekonomiku.
Politika vrhá stín na nezávislost centrální banky
Oslabování dolaru doprovázejí také rostoucí obavy o nezávislost Federálního rezervního systému. Spekulace zesílily po zprávách o obnovených pokusech bývalého prezidenta odvolat jednu z představitelek FOMC Lisu Cook.
Politický tlak vede ke strmější výnosové křivce. Výnosy krátkodobých dluhopisů klesají v souladu s mírnějšími očekáváními ohledně měnové politiky, zatímco výnosy dlouhodobých 30letých dluhopisů zůstávají poblíž 25letých maxim.
V následujících dnech se pozornost trhu zaměří na páteční zveřejnění amerických indexů PMI. Klíčovou událostí měsíce pro dolar a další vývoj očekávání ohledně úrokových sazeb však zůstává každoroční sympozium v Jackson Hole, které se uskuteční 27.–29. srpna. Trhy budou očekávat jasné stanovisko Fedu ke zhoršujícímu se výhledu ekonomiky.
V pondělí EURUSD prolomil důležitou technickou bariéru v podobě 200denního exponenciálního klouzavého průměru a překonal také úroveň 1,16, přestože část růstového momenta následně ztratil. Měnový pár se tak dostal na úrovně, které jsme neviděli téměř dva měsíce.
RSI zůstává na 14denním průměru zvýšený, zatím však nepřekročil učebnicovou hranici 70 bodů, kterou část trhu považuje za potenciální zónu překoupenosti.
Zdroj: xStation
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