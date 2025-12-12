Graf dne - Stříbro (12.12.2025)

Stříbro tento týden prodloužilo svou historickou rally a dosáhlo nového absolutního maxima poblíž 64,20 dolaru za unci, podpořeno mimořádně silnou průmyslovou i investiční poptávkou. Podle zprávy World Silver Survey 2025 je kov již pátým rokem v řadě ve strukturálním nabídkovém deficitu. To zůstává jedním z nejsilnějších dlouhodobých býčích faktorů na trhu.
Globální těžba je v podstatě stabilní na úrovni 813 milionů uncí ročně, zatímco recyklace neroste dostatečně rychle, aby vykompenzovala rostoucí spotřebu. Toto přetrvávající nesoulad je hlavním důvodem, proč ceny nadále směřují výše.
Průmyslová poptávka prudce roste napříč elektronikou, fotovoltaikou, zelenou energií a pokročilou výrobou. The Silver Institute uvádí, že průmyslová spotřeba dosáhla v roce 2025 rekordní úrovně.
Investorské zapojení zesílilo, protože reálné výnosy klesají a měnové podmínky se uvolňují. Přílivy do ETF se vrátily do kladných hodnot, přičemž stříbro překonává zlato a od začátku roku téměř zdvojnásobilo svou cenu.
Analytici jsou čím dál optimističtější. Bank of America zvýšila svůj 12měsíční cenový cíl na 65 USD (což by znamenalo nulový potenciál od současných úrovní), zatímco BNP Paribas uvádí, že stříbro by mohlo do konce roku 2026 dosáhnout 100 USD za unci, a to díky přetrvávajícímu deficitu nabídky a poptávce po bezpečných aktivech.
Strukturální omezení brání trhu reagovat navýšením nabídky. Protože většina stříbra vzniká jako vedlejší produkt těžby olova, zinku, mědi a zlata, vyšší ceny nevedou k okamžitému růstu produkce.
Klíčová rizika zahrnují možné snižování spotřeby stříbra v solárním sektoru, substituci v průmyslových aplikacích a potenciální pokles investorské poptávky, pokud by se změnilo makroprostředí – zejména pokud by vzrostly reálné úrokové sazby.
Nejnovější rozhodnutí Fedu poskytlo drahým kovům viditelnou podporu. Třetí po sobě jdoucí snížení sazeb o 25 bazických bodů a oznámený program nákupů T-bills v objemu 40 miliard dolarů měsíčně poslaly americký dolar níže a podpořily zlato i stříbro. Stříbro zůstává nejvýraznějším performerem mezi drahými kovy a těží z kombinace napjatých fyzických fundamentů, podpůrné měnové politiky a silné, široce rozprostřené poptávky. Trh vstupuje do roku 2026 s jedním z nejpřesvědčivějších býčích nastavení za více než desetiletí, i když volatilita pravděpodobně poroste, jak budou ceny testovat vyšší pásma.
Stříbro (časový rámec D1)
Pohledem na graf stříbra vidíme, že cena je téměř o 50 % výše než EMA200, což je velmi podobná dynamika jako 20. října; rovněž prudký růst po listopadové korekci je téměř totožný s předchozím pohybem. Tato dynamika může zvýšit volatilitu stříbra, nicméně vzhledem ke změně politiky Fedu a solidní poptávce vstupuje stříbro do vánočního a novoročního období ve velmi optimistickém rozpoložení. Průraz nad 60 USD za unci 9. prosince přidal trhu další momentum.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Konec týdne v červených číslech, technologická rally slábne
Tři trhy, které je třeba sledovat příští týden (12. 12. 2025)
Rivian Automotive: Vycházející hvězda nebo meteor?
📉🖥️ Pokles technologických firem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.