Nakupují fondy akcie – nebo ne?

Goldman Sachs zveřejnil zajímavou zprávu, podle které nákupy amerických akcií vzrostly nejrychlejším tempem za 6 měsíců. Znamená to jednoznačné nadšení institucionálních investorů pro americký akciový trh?
Tržní sentiment je velmi nerovnoměrný. Nákupy na trhu tvoří především ETF a akcie. Důležitým detailem, který ve zprávě není snadné najít, však podle analýz Bloombergu je, že nákupy akcií jsou z velké části obchody typu „short cover“, tedy nákupy akcií za účelem omezení ztrát ze short pozic.
Lokální vrchol long pozic (open interest) mezi správci aktiv podle TFF nastal v roce 2024, kdy činil přibližně 27 %. Před několika měsíci byl stále téměř 25 %, ale dnes klesl zhruba na 15 %.
Na základě dat Goldman Sachs jsou ve třech různých sektorech patrné tři negativní trendy.
- Finanční sektor – Alokace vzrostla šestinásobně, celková alokace však zůstává na 5letých minimech. Důležité je, že téměř celou expozici vůči sektoru tvoří banky.
- Průmysl – Pesimismus vůči americkému průmyslu přetrvává. Čisté poklesy byly zaznamenány v 7 z posledních 8 týdnů a short pozice v tomto sektoru jsou nejvyšší od roku 2024.
- Polovodiče – Po fantastických ziscích řada institucí, včetně Goldman Sachs, oznámila, že likviduje velkou část svých pozic v tomto odvětví.
Znamená to nevyhnutelné poklesy?
Ne, i když to ukazuje na jasný problém. Vlastnosti a podmínky, které dnes panují na trhu derivátů, zajišťují, že korekce jsou mělké a růsty výrazné.
Nízká „papírová“ volatilita maskuje skutečná rizika. Správci fondů zůstávají pozitivně naladěni, ale tomuto sentimentu dochází palivo. Trh aktuálně žije stále méně realistickými sny o rychlém ukončení konfliktu v Íránu a stále abstraktnější návratností investic do AI.
Vzhledem k indikátorům a současným úrovním se trh aktuálně vystavuje riziku devastující korekce ve chvíli, kdy se cílový makroekonomický scénář jasně změní.
VIX (D1)
Index volatility (VIX) aktuálně ukazuje na spodní hranici kanálu, ve kterém se pohybuje přibližně od roku 2024. Zdroj: xStation5
