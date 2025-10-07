Newyorský Fed zveřejnil nové prognózy: jednoleté inflační očekávání rostou🔔

- Jednoleté inflační očekávání vzrostlo na 3,4 % (z 3,2 %), tříleté zůstalo beze změny na 3,0 % a pětileté vzrostlo na 3,0 % (z 2,9 %).
- Vnímaná pravděpodobnost vyšší nezaměstnanosti během příštího roku vzrostla na 41,1 % (+2,0 p. b.), zatímco riziko ztráty zaměstnání stouplo na 14,9 % (+0,4 p. b.).
- Očekávání růstu cen akcií v příštích 12 měsících se zvýšilo na 39,8 % (+0,9 p. b.), nad 12měsíčním průměrem 38,0 %.
Newyorský Fed právě zveřejnil svou nejnovější zprávu založenou na datech z průzkumu domácností zaměřeného na inflační očekávání a ekonomické podmínky. V září se inflační očekávání domácností zvýšilo v krátkodobém horizontu (1 rok: 3,4 %) a v dlouhodobém horizontu (5 let: 3,0 %), zatímco ve střednědobém horizontu (3 roky: 3,0 %) zůstalo stabilní.
Rozdíly mezi odpověďmi respondentů se zúžily jak u jednoletého, tak pětiletého výhledu. Nejistota ohledně inflace klesla u jednoletého horizontu, zůstala beze změny u tříletého a mírně vzrostla u pětiletého.
Očekávání růstu cen nemovitostí zůstává čtvrtý měsíc v řadě stabilní na úrovni 3,0 %. Očekávané roční změny cen vzrostly u potravin (5,8 %, +0,3 p. b.), pohonných hmot (4,2 %, +0,3 p. b.), zdravotní péče (9,3 %, +0,5 p. b.) a nájemného (7,0 %, +1,0 p. b.), zatímco očekávané náklady na vysokoškolské studium klesly na 7,0 % (–0,8 p. b.).
Navzdory mírnému zlepšení v podílu respondentů, kteří očekávají, že si po ztrátě zaměstnání najdou novou práci (47,4 % oproti 44,9 %, ale stále pod 12měsíčním průměrem 51,0 %), se celkový sentiment na trhu práce zhoršil. Očekávaný růst mezd klesl na 2,4 %, respondenti zároveň uvádějí vyšší pravděpodobnost nárůstu nezaměstnanosti (41,1 %), mírné zvýšení rizika ztráty zaměstnání (14,9 %) a vyšší úmysl opustit práci dobrovolně (20,7 %).
Pokud jde o finance domácností, očekávaný růst příjmů zůstal stabilní na úrovni 2,9 %, zatímco očekávaný růst výdajů zpomalil na 4,7 %. Vnímané riziko nesplacení dluhu kleslo na 12,6 %, což je pod 12měsíčním průměrem 13,5 %. Domácnosti hodnotí svou současnou finanční situaci mírně lépe než před rokem, ale jsou méně optimistické ohledně budoucnosti. Očekávání rostla u vyšších daní (3,6 %), rostoucího veřejného dluhu (7,5 %), mírně vyšší míry úspor (24,9 %) a vyšší pravděpodobnosti růstu cen akcií během následujícího roku (39,8 %).
