- Představitelé Fedu upřednostňují pokračující měnové uvolňování
- Představitelé Fedu upřednostňují pokračující měnové uvolňování
Christopher Waller
Waller se domnívá, že současné údaje ospravedlňují snížení sazeb o 25 bazických bodů na příštím zasedání, a podporuje „opatrný“ přístup – snížení o 25 bazických bodů, následované pauzou a přehodnocením. Zdůraznil, že směr politiky po říjnu bude záviset na nových údajích: pokud se trh práce bude i nadále oslabovat, sazby by se měly posunout k neutrální úrovni, kterou odhaduje na asi 100–125 bazických bodů pod současnou úrovní.
Upozornil na „jasné varovné signály“ na trhu práce – soukromé ukazatele ukazují slabou poptávku po pracovní síle, částečně maskovanou dynamikou na straně nabídky (např. ztracení a nahrazení pracovníků) a jevem „no-hire, no-fire“, který považuje za znepokojivý. Inflace směřuje k 2 % (v současné době se odhaduje na 2,5 %) s pouze mírným dopadem cel, zatímco HDP může v druhé polovině roku zpomalit.
Waller také poznamenal, že umělá inteligence může představovat strukturální brzdu na trhu práce, kterou úroková politika nemůže vyřešit – proto dává přednost postupnému snižování sazeb o 25 bazických bodů.
Thomas Barkin
Barkin zaznamenal „jasnou změnu“ na trhu práce – manažeři hlásí mnoho uchazečů na jedno pracovní místo, což je známkou slábnoucí poptávky po pracovní síle. Vzhledem k menšímu množství spolehlivých údajů uvedl, že Fed „letí naslepo“, a argumentoval, že to vyžaduje opatrnost. Spotřebitelé stále utrácejí, ale s menšími přebytky úspor než v předchozích letech a více zvažují své výdaje, což naznačuje spíše zpomalení než přehřátí ekonomiky.
Stephen Miran
Miran argumentoval, že Fed by měl snížit sazby o 50 bazických bodů vzhledem k rostoucí nejistotě, i když v praxi očekává skutečný pohyb o 25 bazických bodů. Za hlavní krátkodobé riziko považuje obchodní napětí mezi USA a Čínou. Cla zatím významně nezvýšila inflaci, ale narušení – zejména v dodavatelských řetězcích vzácných zemin – by mohlo mít vážné důsledky.
Ekonomický kalendář: Klidný začátek rušného týdne
BREAKING: Inflace výrobních cen v Německu nižší, než se očekávalo
Ranní komentář: Regionální banky, růst luxury akcií, fronty na drahé kovy a nižší rating pro Francii
Ranní shrnutí (20.10.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.