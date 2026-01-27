Prodej elektromobilů v EU poprvé překonal benzínové vozy

Podle nejnovějších statistik Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) plně elektrická vozidla (BEV) dosáhla významného milníku v prosinci 2025. Celkový počet nově registrovaných elektromobilů vzrostl natolik, že BEV tvořily zhruba 17,4 % všech nových registrací v EU, zatímco vozů se spalovacím benzínovým motorem bylo v prosinci méně. Tento statistický údaj pochází přímo z publikace ACEA o registracích vozidel za rok 2025 a reprezentuje rostoucí trend přechodu na elektrická vozidla v hlavních evropských automobilech.
ACEA rovněž uvádí, že celkový počet elektromobilů nově registrovaných v roce 2025 dosáhl přibližně 1 880 370 vozů, což představuje nárůst o téměř 30 % oproti roku 2024. Tento růst probíhal i přesto, že celkový evropský trh s automobily zůstává stále pod úrovní před pandemií.
Podíl a vývoj registrací do listopadu 2025
Pokud se podíváme na širší období než jen prosinec, data ACEA ukazují, že od ledna do listopadu 2025 bylo registrováno 1 662 399 elektromobilů, což odpovídá 16,9 % trhu nových vozů v EU. Hybridní modely (místo čistě elektrických a spalovacích) měly kombinovaný podíl přes 34 %, zatímco klasické benzinové a dieselové vozy tvořily zhruba 36,1 % trhu.
Kontext na trhu a trendy
ACEA dále dokumentuje, že v roce 2025 celkové registrace osobních vozidel v EU mírně rostly — i když celkový objem stále zaostává za předcovidovými úrovněmi. Kromě elektromobilů rostl také segment hybridů a plug-in hybridů, což znamená širší posun k elektrifikovaným pohonům.
