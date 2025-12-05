Ranní shrnutí (05.12.2025)

-
Asijsko-pacifická seance probíhala v klidné a optimistické náladě. Čínské indexy posilují v rozmezí 0,80-1,10 %, SG20cash klesá o 0,08 %, AU200.cash roste o 0,10 % a japonský JP225 klesá o 0,25 %.
-
Dnes se dočkáme opožděné americké zprávy o PCE za září.
-
Výdaje japonských domácností v říjnu poklesly o -3,0 % r/r a -3,5 % m/m, což je výrazně pod odhady, signalizuje křehkou poptávku a komplikuje prosincovou debatu o politice BOJ.
-
Navzdory tomu se BOJ přiklání k prosincovému zvýšení sazeb o 25 bb. Interní diskuse naznačují, že tvůrci politiky preferují zvýšení sazeb na 0,75 % v příštím měsíci a jsou otevřeni dalšímu postupnému zpřísňování.
-
WSJ uvádí, že Masayoshi Son zkoumá mnohamiliardový projekt průmyslových parků s umělou inteligencí na americké federální půdě, který je spojen s novým americko-japonským obchodním rámcem.
-
Zlato se dnes drželo nad úrovní 4 200 USD za unci a připsalo si 0,42 %. Ropa naopak klesla o 0,27 % na 59,50 USD za barel.
-
Netflix údajně vede exkluzivní jednání o koupi studia Warner Bros Discovery. Podle zpráv Netflix jedná o koupi za 28 USD za akcii s doložkou exkluzivity.
-
Indická centrální banka RBI na základě jednomyslného rozhodnutí snižuje sazby o 25 bb na 5,25 %. Navzdory tlaku na indickou rupii umožnil uvolnění odolný růst a nedávná dezinflace. Guvernér Malhotra označil současné prostředí za „vzácné zlaté období“.
-
V rámci čínské GPU ofenzívy vzrostl při debutu v Šanghaji kurz akcií Moore Threads o 400 %. Akcie „čínské Nvidie“ explodovaly po IPO v hodnotě 1,1 miliardy USD, což ukázalo intenzivní kapitálovou podporu domácích výrobců GPU v situaci, kdy USA kontrolují vývoz společnosti Nvidia.
Denní shrnutí: Wall Street zakončuje týden klidným růstem 🗽 Kryptoměny oslabují
BREAKING: Inflace PCE v USA v souladu s očekáváním 🔎 Údaje University of Michigan mírně vyšší
BREAKING: Nižší nezaměstnanost v Kanadě🍁USDCAD prudce klesá📉
DE40: Přiměřená data, mírný růst
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.