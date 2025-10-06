Ranní shrnutí (06.10.2025)

- V první polovině dne se pozornost investorů v asijsko-pacifickém regionu soustředí na volby v Japonsku, kde Sanae Takaichi zvítězila v souboji o předsednictví Liberálně demokratické strany (LDP). Index JP225 vzrostl o 4,60 % na rekordních 48 100 bodů.
- Takaichi je považována za kandidátku s nejvíce expanzivní fiskální a měnovou agendou z pěti kandidátů LDP, kteří se ucházeli o nahrazení jestřábího premiéra Shigeru Ishiby.
- Zprávy naznačují, že Takaichi může jmenovat Minoru Kiharu hlavním tajemníkem kabinetu a znovu jmenovat Toshimitsu Motegiho ministrem zahraničí. Pozice ministra financí zůstává neobsazena, což zvyšuje citlivost trhu.
- Jen oslabil o 0,9 % až 1,2 %, přičemž USDJPY posílil o 0,90 % na 150,400. Trhy začaly zohledňovat expanzivní fiskální politiku a pomalejší tempo zvyšování sazeb BoJ.
- Zlato vzrostlo o 1,20 % na nové rekordní maximum 3 920 USD za unci.
- Ropa také otevřela výše po mírném rozhodnutí OPEC+ mírně zvýšit produkci v příštím měsíci – daleko pod původními obavami. Analýza z víkendu naznačuje, že zvýšení je méně než polovina toho, o čem se původně diskutovalo.
- Míra inflace Melbourne Institute vzrostla o +0,4 % m/m (předtím −0,3 %), čímž se roční míra zvýšila z 2,8 % na 3,0 %. Tyto údaje komplikují očekávání dalšího snižování sazeb RBA v blízké budoucnosti.
- Vláda USA je již více než týden v patové situaci, což zpožďuje zveřejnění některých ekonomických údajů a zvyšuje politický neklid. Bílý dům varoval před možnými propouštěními, pokud budou jednání i nadále v patové situaci, ale trhy stále s vysokou pravděpodobností počítají se snížením sazeb Fedu o 25 bazických bodů v tomto měsíci. Dlouhotrvající patová situace by mohla zvýšit nervozitu, ale krátkodobý dopad zůstává převážně operativní.
- Bankéři varují před pákovým efektem v „korporátních bitcoinových pokladnách“. Přibližně 190 kótovaných společností drží celkem asi 1,01 milionu BTC, z čehož velká část je financována prostřednictvím dluhu nebo emise akcií. Bankéři se obávají, že pokles cen by mohl vyvolat nucené prodeje nebo převzetí.
