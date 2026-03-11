Ranní shrnutí (11.03.2026)

- Americká armáda oznámila zničení 16 íránských plavidel určených k pokládání min poblíž Hormuzského průlivu, aby zabránila narušení námořní dopravy. Prezident Trump varoval Írán před jakýmkoli pokusem zaminovat tuto trasu.
- Ropný trh zůstává vůči vývoji konfliktu na Blízkém východě mimořádně citlivý. Mezinárodní energetická agentura (IEA) zvažuje největší koordinované uvolnění strategických ropných rezerv v historii. Plánovaný objem by překonal 182 milionů barelů, které byly uvolněny během krize spojené s válkou mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2022.
- Další kontejnerová loď ohlásila poškození způsobené raketovým útokem poblíž Spojených arabských emirátů, nedaleko Hormuzského průlivu. Incident upozorňuje na rostoucí hrozbu pro obchodní trasy.
- Asijské akciové trhy rostly navzdory geopolitickému napětí. Japonský index Nikkei (JP225) přidal více než 2 % a překonal hranici 55 000 bodů, zatímco čínský sektor nových energetických technologií vzrostl o více než 3 %. Čínský index CH50cash posiluje o 1,30 %.
- Jestřábí komentáře zástupce guvernéra RBA Andrewa Hausera zvýšily očekávání ohledně dalšího zpřísňování měnové politiky. Několik velkých bank nyní očekává zvýšení sazeb jak v březnu, tak v květnu. Za posunem v očekávání stojí obavy, že rostoucí ceny ropy by mohly znovu zvýšit inflaci.
- Jestřábí komentáře podporují australský dolar, který dnes patří mezi silnější měny na forexovém trhu.
- Měnový pár AUDUSD roste o 0,80 % na úrovně nevídané od poloviny roku 2022. Pohyb podporují rostoucí očekávání zvýšení sazeb ze strany RBA a zlepšující se makroekonomický výhled.
- Ekonomové většinově očekávají, že Bank of Japan na nadcházejícím zasedání ponechá úrokové sazby beze změny. Zároveň většina prognóz počítá s tím, že sazby do poloviny roku 2026 vzrostou na 1 %. Trh nyní oceňuje první možné zvýšení sazeb už v dubnu nebo červnu.
- Později dnes bude zveřejněn měsíční americký report CPI za únor. Goldman Sachs očekává růst jádrového indexu o 0,17 % m/m, tedy pod úrovní tržního konsenzu. Banka předpokládá, že meziroční jádrová inflace dosáhne přibližně 2,42 %. Pokles cen ojetých aut a pomalejší růst nákladů na bydlení mohou pomoci omezit inflační tlaky.
- Růst cen ropy se ve zprávě za únor ještě neprojeví.
- Akcie společnosti Oracle posilují v poobchodní fázi o 8,70 % po zveřejnění výsledků za fiskální třetí čtvrtletí. Firma díky silné poptávce po cloudových službách vykázala lepší než očekávané výsledky. Tržby dosáhly 17,19 miliardy USD a překonaly odhady, přičemž vyšší byly i provozní marže. Hodnota nasmlouvaných zakázek v backlogu (RPO) vzrostla na 553 miliard USD, což naznačuje silnou budoucí poptávku. Společnost zároveň zvýšila svůj výhled tržeb na 90 miliard USD.
