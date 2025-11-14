Ranní shrnutí (14.11.2025)

- Obchodování v asijsko-pacifickém regionu se vyvíjí v negativním duchu v návaznosti na výprodej během včerejší seance na Wall Street. Čínské indexy zaznamenávají poklesy kolem 1,50-1,80 %, jihokorejský KOSPI ztrácí více než 3,00 % a japonský JP225 klesá o 1,75 %.
- Nejslabší měnou v první části dne je britská libra, která klesá po pozastavení zvyšování daně z příjmu.
- Premiér Keir Starmer a ministryně financí Rachel Reevesová upustili od plánů na zvýšení daně z příjmu před sestavením rozpočtu plánovaného na 26. listopadu, čímž vznikla fiskální mezera ve výši přibližně 30 miliard liber.
- Na druhé straně mezi nejsilnější měny patří novozélandský dolar.
- Říjnový index PMI vzrostl na 51,4 bodu (z 50,1 bodu) a RBNZ potvrdila uvolnění omezení poměru výše hypotečního úvěru k hodnotě nemovitosti (LVR) od 1. prosince.
- Ropa WTI si po ukrajinském útoku na ruský terminál připisuje 1,40 %. Útok bezpilotního letounu poškodil ropný terminál v přístavu Novorossijsk, který odbavuje přibližně 2,2 milionu barelů denně.
- Vysoce postavený americký představitel informoval o pokroku směrem ke snížení cel na dovoz ze Švýcarska, čeká se na souhlas prezidenta Trumpa.
- Deník New York Times uvádí, že administrativa připravuje cílené celní výjimky, aby zmírnila inflaci potravin. Jedná se o součást snahy vlády snížit životní náklady.
- Ceny nových domů v Číně meziměsíčně klesly o 0,45 % a ceny stávajících domů se meziměsíčně snížily o 0,66 %. Tento několikaletý pokles poškozuje spotřebu. Průmyslová výroba v říjnu vzrostla o 4,9 % r/r (pod odhady), maloobchodní tržby se zvýšily o 2,9 %, investice do fixních aktiv klesly o 1,7 % r/r a nezaměstnanost zůstala na úrovni 5,1 %.
- PBoC stanovila fixing USDCNY na nejvyšší úroveň od října 2024.
- Nová dohoda mezi USA a Jižní Koreou zahrnuje výrazné snížení cel a velké korejské investice. Soul oznámil opatření ke stabilizaci wonu poté, co se propadl na nejnižší úroveň za posledních 7 měsíců. O spekulace o devizové intervenci není nouze.
- Společnosti Amazon a Microsoft podpořily Gain AI Act - nařízení omezující vývoz pokročilých čipů Nvidia do Číny.
- Trh s kryptoměnami pokračoval v poklesu v návaznosti na širší risk-off sentiment a negativní politické titulky. Bitcoin klesl na nejnižší úroveň od května 2025, a to na zhruba 96 000 USD.
Denní shrnutí: Wall Street se snaží zastavit výprodej 📌Zlato –1,8 %, Bitcoin –4,5 %
Pšenice klesá po vyšších než očekávaných údajích ve zprávě WASDE
Shrnutí výsledkové sezóny v USA 🗽Co ukazují nejnovější data FactSet
3 trhy, které bude příští týden (14. 11. 2025) stát za to sledovat
