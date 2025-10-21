Ranní shrnutí (21.10.2025)

- Futures na americké indexy v úterý mírně klesly
- Futures na americké indexy v úterý mírně klesly
- Bitcoin opět pod tlakem silnějšího amerického dolaru
- Zlato kleslo téměř o 0,7 % z historického maxima
- Americké indexy zaznamenávají mírné ztráty po včerejších ziscích, které byly poháněny nadějemi na plodné setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga v Soulu. Setkání je naplánováno na příští týden a komentáře amerického prezidenta daly trhům naději na uvolnění napětí mezi oběma ekonomikami. Na stejné vlně dnes rostou i čínské indexy.
- Před zahájením americké seance zveřejní své finanční výsledky společnosti General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola a Lockheed Martin. Po skončení seance oznámí své výnosy společnost Netflix, což bude pravděpodobně středem pozornosti Wall Street. Svou čtvrtletní zprávu zveřejní také společnost Texas Instruments. Makroekonomický kalendář je dnes chudý; ve 14:30 budou zveřejněny údaje o inflaci v Kanadě.
- Japonské akcie klesly poté, co volby vyhrála Sanae Takaichi, která prosazuje uvolněnou fiskální politiku, a stala se japonskou premiérkou. Dnes pár USD/JPY posílil o více než 0,5 %. Zlato kleslo o více než 0,7 % z rekordních maxim a obchoduje se poblíž 4 327 USD za unci, zatímco stříbro ztrácí více než 1 %.
- Nálada na trhu s kryptoměnami je dnes spíše slabá – bitcoin klesl o více než 2 % na přibližně 107 000 USD, zatímco včera dosáhl téměř 111 000 USD. Dolar posiluje, zatímco EUR/USD klesl na 1,162. Trhy doufají, že uzavření americké vlády skončí tento týden, v souladu s komentáři Bílého domu.
- Senátní demokraté zablokovali návrh republikánů na prodloužení financování vlády – což je již jedenáctý neúspěšný pokus. Hlasování skončilo poměrem 50–43, což je méně než 60 hlasů potřebných k přijetí plánu, jehož cílem bylo financovat federální agentury do konce listopadu. Nicméně americký ekonomický poradce Kevin Hassett v pondělí uvedl, že uzavření vlády „s největší pravděpodobností“ skončí tento týden. Investiční fondy Apollo, KKR, Carlyle a Cerberus vedly podle deníku Financial Times jednání s americkými úřady ohledně programu modernizace armády v hodnotě 150 miliard dolarů. Američtí vojáci se setkali se zástupci soukromých investičních společností, aby projednali plán modernizace vojenské infrastruktury.
- Jamieson Greer obvinil Čínu, že tlačí na zahraniční firmy, aby neinvestovaly do klíčových odvětví USA, a uvedl, že Peking se snaží narušit dodavatelské řetězce a zpomalit oživení ekonomiky, přičemž se zaměřuje na lodní stavitelství a další důležité sektory USA. Greer slíbil, že bude chránit americké společnosti a podporovat investice.
- CNN informovala, že podle úředníka Bílého domu bylo prozatím odloženo očekávané setkání amerického ministra zahraničí Marca Rubia s jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.
- Agentura Fitch Ratings poznamenala, že rychlý růst nebankovních úvěrů v USA zvyšuje riziko vyšších ztrát pro banky. Bank of America se mezitím domnívá, že riziko ztráty kontroly nad rozvahou Fedu v říjnu je zvýšené. Austrálie investuje 2 miliardy dolarů do integrovaných vojenských systémů USA a také souhlasila s nákupem vrtulníků Apache v hodnotě 2,68 miliardy dolarů.
Ekonomický kalendář: Údaje o zásobách plynu v USA, kanadské maloobchodní tržby
Ranní shrnutí (23.10.2025)
Ekonomický kalendář: Zprávy EIA a projevy v ECB (22.10.2025)
Ranní komentář: Výsledky NFLX, GM, PM a dalších, pád zlata a růst meme akcií
