Ranní shrnutí (29.01.2026)

- Zlato opět prudce vzrostlo na nová rekordní maxima, když prolomilo hladiny 5 400 a 5 500 USD a dosáhlo až 5 580 USD za unci. Dnešní růst činí 3 %, zatímco výkonnost od začátku roku dosáhla 29 %, což představuje nejlepší začátek roku za více než 30 let.
- Spolu se zlatem rostou i další drahé kovy. Stříbro přidává rovněž 3 % a proráží nad 120 USD za unci. Platina posiluje o 3,50 %, zatímco palladium roste o 2,30 %.
- Několik bank začalo diskutovat o scénářích s cenou 6 000 USD za unci v roce 2026. Deutsche Bank dokonce uvedla optimistický scénář směrem k 6 900 USD, zatímco SocGen cílí také 6 000 USD a dodává, že tento odhad může být konzervativní.
- Americký dolar se po včerejším rozhodnutí Fedu vrátil k výprodejům. Dolarový index klesá o přibližně 0,30 % na denním grafu. EURUSD posiluje o 0,26 %, zatímco USDJPY oslabuje o 0,25 %.
- Nejsilnější měnou G10 je dnes australský dolar, který přidává přibližně 0,30–0,40 % vůči ostatním měnám.
- Sílu AUD podporují rostoucí očekávání ohledně kroku RBA a pozitivní zprávy z Číny. Klíčovým makro ukazatelem zůstává očištěná jádrová inflace (trimmed mean) na úrovni 0,9 % q/q, která nadále živí debatu o zvyšování sazeb.
- Všechny čtyři hlavní australské banky nyní očekávají zvýšení sazeb o 25 bazických bodů příští týden, zatímco Goldman Sachs a Deutsche Bank stále předpovídají beze změny, s tím, že překvapení v inflaci není dostatečně průkazné.
- Vývozní ceny v Austrálii vzrostly o +3,2 % q/q (po předchozích -0,9 %), zatímco dovozní ceny vzrostly o +0,9 % q/q (oproti očekávání -0,2 %). To představuje zlepšení obchodních podmínek, které obvykle rovněž podporuje AUD.
- Akcie čínských developerů prudce vzrostly po zprávách, že úřady mohou zrušit povinné reportování podle rámce „tří červených linií“. Tento krok je vnímán jako skutečné uvolnění regulace, které zlepšuje krátkodobý přístup k financování. Tento vývoj zlepšil sentiment vůči Číně a dále podpořil AUD. Čínské akciové indexy vzrostly o 0,90 až 1,60 %.
- Tesla oznámila, že ve 2. čtvrtletí ukončí výrobu modelů S a X a přebuduje továrnu Fremont pro výrobu humanoidních robotů.
- Tesla překonala očekávání na očištěném EPS (0,50 USD vs 0,45 USD), tržby mírně zaostaly (24,90 mld. USD vs 25,11 mld. USD), zatímco hrubá marže překvapila pozitivně (20,1 % vs 17,1 %).
- Microsoft překonal očekávání jak na tržbách (81,27 mld. USD vs 80,31 mld. USD), tak na EPS (4,14 USD vs 3,92 USD). Segment Intelligent Cloud rovněž překonal odhady (32,91 mld. USD vs 32,39 mld. USD). Azure vzrostl o 38 % y/y bez vlivu měn a komerční zbývající výkonnostní závazek (RPO) ve výši 625 mld. USD ukazuje na velmi silnou budoucí základnu příjmů.
- Meta překonala jak EPS (8,88 USD vs 8,19 USD), tak tržby (59,89 mld. USD vs 58,42 mld. USD), přičemž reklamní výnosy rovněž překonaly očekávání (58,14 mld. USD vs 56,79 mld. USD). Výsledky táhl segment Family of Apps, zatímco ztráty divize Reality Labs se prohloubily.
