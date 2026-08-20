Ranní shrnutí: Asijské akcie v zeleném – vrátila se chuť riskovat? (20. 8. 2026)

Většina asijských indexů se dnes obchoduje v zeleném. Čínský Hang Seng roste o 1,1 %, japonský Nikkei 225 přidává 1,3 % a korejský KOSPI výrazně posiluje o 5,9 %.
📈 Akcie
Hlavním katalyzátorem růstu jsou včerejší oznámení amerického ministra financí Scotta Bessenta. Jeho komentáře vedly k výraznému poklesu dlouhodobých dluhopisových výnosů, v případě 30letých amerických státních dluhopisů o 9 bazických bodů, a zároveň k oslabení amerického dolaru o 0,9 %. Část kapitálu se následně přesunula na akciové trhy, což podpořilo zejména asijské burzy.
KOSPI navíc podporuje růst akcií SK Hynix o více než 12 % poté, co společnost včera oznámila plán zpětného odkupu akcií v hodnotě 40 bilionů wonů, tedy přibližně 29 miliard USD. Firma chce do 19. listopadu odkoupit a následně zrušit až 24 milionů akcií.
Program amerického ministerstva financí má:
- minimálně zdvojnásobit maximální objem jednotlivých operací zpětného odkupu z 2 miliard USD na 4 miliardy USD;
- zaměřit se na dlouhý konec výnosové křivky, tedy na nákupy dlouhodobých státních dluhopisů a zvýšení jejich likvidity;
- začít 9. září a pokračovat nejméně do 4. listopadu, kdy ministerstvo financí zveřejní nové čtvrtletní plány.
🧈 Drahé kovy
Pokles dluhopisových výnosů přirozeně podpořil ceny zlata, které včera vzrostly o 4,4 %. Dnes sledujeme mírnou korekci o 0,7 %. Podobně se včera vyvíjelo také stříbro, které přidalo 5,8 %.
- Cena trojské unce zlata se aktuálně pohybuje kolem 4 490 USD, zatímco stříbro se obchoduje přibližně za 67 USD.
₿ Kryptoměny
Výrazně posílily také hlavní kryptoměny. Dynamický růst Bitcoinu nad 69 000 USD podpořil politický tlak Donalda Trumpa na Kongres, aby schválil zákon CLARITY Act. Tyto snahy se časově shodovaly se setkáním se zástupci kryptoměnového sektoru v Bílém domě, což výrazně obnovilo naděje trhu na příznivější regulaci.
💱 Měny
Na tradičním devizovém trhu byl vývoj odlišný.
Obchodně vážený dolarový index včera klesl o 0,9 % na nejnižší úroveň od května. Podobný pohyb zaznamenal EURUSD, který vzrostl o 0,9 % a přiblížil se k 1,17.
Takto výrazné oslabení dolaru jsme naposledy viděli po červencovém zasedání Fedu, kdy investoři výrazně omezili sázky na další zvyšování úrokových sazeb.
Ačkoli včerejší kroky ministerstva financí technicky nepředstavují měnové uvolňování, které spadá do kompetence Fedu, jejich tržní efekt byl podobný. Rozhodnutí znamená vyšší nabídku dolarové likvidity na trhu, což přirozeně vedlo k oslabení americké měny.
Graf 1: Výkonnost vybraných měn (19. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 20. 8. 2026
Dnes se situace stabilizuje. Nejvíce ztrácejí měny, které bývají typicky prodávány v rámci carry trade obchodů. Slabě si vede také australský dolar, který je pod tlakem makroekonomických dat zveřejněných v posledních hodinách.
Graf 2: Výkonnost vybraných měn (20. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 20. 8. 2026
📈 Makroekonomická data a měnová politika
Dnes se zaměříme především na včerejší zápis z posledního zasedání FOMC. Co jsme se dozvěděli?
- „Mnoho“ představitelů měnové politiky dospělo k závěru, že pokud inflace nezačne ustupovat, bude pravděpodobně zapotřebí další měnové zpřísnění.
- Výbor zůstává výrazně rozdělený v hodnocení inflačního výhledu. Zatímco „většina“ účastníků očekává postupný pokles inflace později v tomto roce, „mnozí“ se nadále obávají, že může zůstat setrvale vysoká. Zaznělo také, že ukazatele jádrové inflace zůstávají znepokojivě vysoké a inflační očekávání se dostala nad úrovně zaznamenané před konfliktem v Íránu.
- Ti, kteří v červenci prosazovali ponechání sazeb beze změny, argumentovali tím, že pauza umožní přesnější vyhodnocení situace. Od té doby jejich pozici výrazně posílila slabší data z trhu práce a mírně příznivější údaje o inflaci.
- Členové hlasující pro zvýšení sazeb odhadovali, že takový krok by mohl snížit potřebu agresivnějšího a ekonomicky nákladnějšího zpřísňování v pozdější fázi.
🌍 Geopolitika
Krátce také k posledním zprávám serveru Axios. Ten s odvoláním na americké představitele uvedl, že americká armáda už několik týdnů nenápadně provozuje zabezpečený koridor pro lodní dopravu přes jižní část Hormuzského průlivu poblíž pobřeží Ománu.
Každou noc má být průlivem eskortováno přibližně 15 až 20 tankerů, což umožňuje denní export kolem 10 milionů barelů ropy – téměř polovinu objemu před konfliktem. V některých nocích se podle zprávy tento objem dostává až na 15–20 milionů barelů. Americké síly mají přímo pomáhat jak naloženým lodím opouštějícím Perský záliv, tak prázdným tankerům přijíždějícím pro ropu.
🛢️ Energetické komodity
Tyto zprávy zatím neměly na globální ceny ropy ani plynu zásadní dopad.
- Brent se aktuálně obchoduje těsně nad 92 USD za barel, což představuje růst přibližně o 4 % oproti úrovním před týdnem.
- WTI rostla podobným tempem a jeden barel nyní stojí těsně pod 85 USD.
- Evropský zemní plyn za stejné období zdražil přibližně o 6 %. Cena na nizozemské burze TTF se aktuálně pohybuje kolem 63,50 za MWh.
💵 EURUSD testuje 1,17 po komentářích Bessenta
Graf dne: USDJPY klesá před klíčovým testem pro jen (20. 8. 2026)
Ekonomický kalendář: Zápis FOMC zveřejněn, čekáme na PMI a japonskou inflaci (20. 8. 2026)
Spor mezi EU a Čínou eskaluje 🔥
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.