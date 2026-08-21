Ranní shrnutí: Bitcoin prudce roste na 75 000 USD, Wall Street se snaží stabilizovat

Včerejší seance na Wall Street skončila výrazně slabší. Výnosy státních dluhopisů rychle korigovaly předchozí pokles a investoři dospěli k závěru, že opatření amerického ministerstva financí mohou dluhopisovému trhu poskytnout pouze dočasnou podporu. Index S&P 500 klesl přibližně o 0,9 %, zatímco sentiment negativně ovlivnil také prudký propad akcií Walmartu po slabších čtvrtletních výsledcích.
- Mimo americký akciový trh, který se dnes pokouší o oživení, se pozornost soustředí také na ropu a Bitcoin. Ropa po rolování kontraktu klesla přibližně k 91 USD za barel, ale kvůli napětí kolem Íránu zůstává na zvýšených úrovních. BTC mezitím prorazil nad 75 000 USD. Scott Bessent včera naznačil, že by mohly být zváženy větší zpětné odkupy státního dluhu, a poukázal také na širší fiskální plán.
- Evropské akciové indexy před otevřením hotovostního trhu mírně rostou. Dnes budou v centru pozornosti předběžné PMI indexy služeb a zpracovatelského průmyslu z největších evropských ekonomik: Velká Británie (08:00), Francie (9:15), Německo (9:30), eurozóna (10:00) a nakonec USA (15:45). Předběžná data spotřebitelské důvěry v eurozóně budou zveřejněna v 18:00.
- Nvidia popřela zprávy, že vyvíjí produkt LPU určený speciálně pro čínský trh. Společnost zdůraznila, že takový čip v současnosti není součástí jejího produktového plánu a dřívější informace nebyly správné.
- Broadcom údajně jedná o financování svého nejnovějšího AI projektu v hodnotě přes 60 miliard USD. Struktura financování by mohla zahrnovat přibližně 30 miliard USD podřízeného dluhu a také tranši seniorního zajištěného dluhu. Na financování by se mohly podílet Blackstone a Apollo, což ukazuje na obrovský objem kapitálu potřebný pro pokračující rozvoj AI infrastruktury.
Graf Bitcoinu (D1 interval)
Zdroj: xStation5
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