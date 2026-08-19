Ranní shrnutí: Dolar oslabuje před zveřejněním zápisu. Co potřebujete dnes ráno vědět❓

Futures kontrakty na americké a evropské indexy se pohybují kolem nuly, zatímco asijské trhy, včetně japonského Nikkei a jihokorejského Kospi, zaznamenaly výrazné poklesy po třetí ztrátové seanci na Wall Street v řadě.
Hlavním faktorem ovlivňujícím náladu na trzích je globální výprodej dluhopisů, který vytlačil výnosy dlouhodobých státních dluhopisů v USA a Evropě, včetně německých a francouzských, na několikaletá maxima.
Investoři vyhodnocují, zda vyšší náklady na financování poškodí ekonomiku, a čekají na dnešní zveřejnění zápisu z červencového zasedání FOMC ve 20:00, který může naznačit další kroky Federálního rezervního systému.
Na komoditním trhu ceny ropy rostou čtvrtý den v řadě. Futures na Brent se obchodují nad 91 USD za barel, zatímco WTI přidává 0,30 %. Růst podporují obavy z možného omezení dopravy přes Hormuzský průliv po vypršení příměří mezi USA a Íránem.
Americký dolar mezitím oslabuje a pohybuje se poblíž několikaměsíčních minim. Dolarový index (USDIDX) klesá o 0,08 %, což se shoduje s dočasným zastavením růstu dluhopisových výnosů před zveřejněním zápisu Fedu. Relativně dobře si dnes vede japonský jen, zatímco zvýšenému prodejnímu tlaku čelí mimo jiné australský dolar.
Zdroj: xStation
Mezi jednotlivými sektory ekonomiky si aktuálně nejhůře vedou technologické a telekomunikační společnosti, které na americkém akciovém trhu tento týden ztratily více než 2 %. Index VanEck Semiconductor ETF navíc v úterý klesl o 4,1 % v prostředí rostoucích úrokových sazeb.
Zdroj: XTB
Americký energetický sektor si naopak vede nejlépe. Mimo jiné rafinérské společnosti dosahují nových maxim, podpořené rekordními rafinérskými maržemi a geopolitickým napětím na Blízkém východě.
Akcie Targetu letos vzrostly o více než 55 % a investoři s napětím čekají na dnešní výsledky, které budou zveřejněny před otevřením trhu. Ty ukážou, jak úspěšně funguje transformační plán vedený generálním ředitelem Michaelem Fiddelkem.
Čínský výrobce robotů Unitree Robotics debutoval na šanghajské burze a jeho akcie v jednu chvíli vyskočily téměř o 630 %, což odráží obrovský zájem drobných investorů o technologické inovace.
Jihokorejský gigant Samsung Electronics oznámil investici 158 milionů USD do nové výrobní linky pro chladicí systémy v Gwangju. Jeho akcie však klesly o více než 7 % v rámci širšího výprodeje v asijském technologickém sektoru.
Výrobci polovodičů a zařízení, jako jsou Teradyne, Marvell a Micron, v úterý zaznamenali výrazné ztráty v rozmezí 7 až 9 % pod tlakem vysokých dluhopisových výnosů.
V centru pozornosti dnešní seance budou také čtvrtletní výsledky dalších velkých společností ze sektoru maloobchodu a spotřebního zboží, včetně Lowe’s a Estée Lauder.
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Stihne to Evropa před zimou?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.