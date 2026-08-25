Ranní shrnutí: Silné kryptoměny, slabší Nasdaq a další kapitola obchodní války mezi USA a Kanadou

Akciový trh
- Včerejší seance na Wall Street skončila smíšeně, přičemž Dow Jones byl jediným hlavním americkým indexem, který zůstal v zelených číslech a uzavřel se ziskem téměř 0,3 %.
- Ostatní hlavní indexy ztrácely. S&P 500 klesl o 0,3 %, zatímco technologický Nasdaq uzavřel seanci poklesem o 0,8 %.
- Výrazné výprodeje zasáhly polovodičový a paměťový sektor. Nvidia, Intel a AMD ztratily téměř 3 %, zatímco Micron a Sandisk odepsaly přibližně 6 %.
- Tlak na technologický sektor přichází jen dva dny před zveřejněním čtvrtletních výsledků Nvidie, které budou představovat klíčový test udržitelnosti vysokých očekávání kolem AI společností.
- Asijské akciové trhy zpočátku otevřely níže, když navázaly na slabší sentiment z Wall Street a tlak na technologický sektor.
- Během obchodování se však několika asijským trhům podařilo ztráty smazat. Japonský Nikkei se dostal do plusu, jihokorejský KOSPI téměř vymazal předchozí pokles a australský ASX 200 posílil.
- Počáteční tlak výrazně zeslábl, přesto zůstaly slabší burzy v Hongkongu, Indii a části jihovýchodní Asie.
Geopolitika a obchodní politika
- Donald Trump výrazně eskaluje obchodní válku s Kanadou po krachu obchodních jednání, přičemž ostře kritizuje premiéra Marka Carneyho a naznačuje, že Kanada se musí „zařadit“.
- Nejtvrdším krokem má být 50% clo na kanadská auta, nákladní vozy a automobilové díly od 1. ledna 2027.
- Tento krok by mohl vážně poškodit kanadský automobilový průmysl a současně zvýšit výrobní náklady v USA kvůli silně propojeným dodavatelským řetězcům.
- Kanada slibuje tvrdou reakci, přičemž premiér Carney oznámil odvetná cla.
- Doug Ford navrhl, že by Ottawa mohla jako vyjednávací nástroj využít vývoz energie a kritických surovin, včetně elektřiny, niklu, uranu a potaše.
- Tím se zvyšuje riziko dalšího napětí mezi dvěma silně propojenými ekonomikami a rostoucího tlaku na firmy i spotřebitele na obou stranách hranice.
- USA zahajují rozsáhlou kampaň s cílem odříznout Írán od globálního finančního systému. Ministr financí Scott Bessent oznámil sankce zaměřené na obchod s ropou, lodní dopravu, zlato, technologie, letectví a kryptoměny.
- Bessent varoval, že země obchodující s Íránem mohou samy čelit americkým sankcím, přičemž zdůraznil, že výjimku nemá nikdo, včetně Číny.
- Washington zatím nezavedl sekundární sankce vůči velkým čínským bankám, čímž dává partnerům Íránu čas omezit spolupráci. Čína přitom zůstává klíčovým odběratelem íránské ropy.
- Cílem USA je omezit hlavní zdroje příjmů Teheránu a prohloubit jeho ekonomickou izolaci, což zároveň zvyšuje riziko napětí na ropném trhu a dalšího zhoršení vztahů mezi USA a Čínou.
Makroekonomika a měnová politika
- Zápis z RBA ukázal, že srpnové rozhodnutí ponechat sazby na 4,35 % nebylo pouhou formalitou.
- Členové australské centrální banky aktivně diskutovali o preventivním zvýšení sazeb o 25 bazických bodů kvůli přetrvávající inflaci a riziku jejího opětovného zrychlení.
- Nakonec převládl názor, že předchozí zpřísnění už ekonomiku dostatečně ochlazuje. Slabší trh práce a známky zpomalování dávají RBA prostor vyčkat na další data, dveře pro budoucí zvýšení sazeb však zůstávají otevřené.
- Japonsko zvažuje daňové pobídky pro drobné investory nakupující japonské státní dluhopisy (JGB), aby zvýšilo podíl domácností na financování státního dluhu.
- Ministryně financí Satsuki Katayama uvedla, že konkrétní podoba programu ještě nebyla dokončena, hlavním cílem je však povzbudit domácnosti k větší účasti na japonském dluhopisovém trhu.
Komodity a drahé kovy
- Drahé kovy čelí prodejnímu tlaku, kvůli kterému zlato mírně klesá a vrací se pod úroveň 4 700 USD.
- Stříbro zaznamenává výraznější korekci než zlato, klesá přibližně o 1,3 % a dostává se pod 68 USD.
Kryptoměny
- Na trhu digitálních aktiv se prosazuje výrazně silnější sentiment a kryptoměny pokračují v oživení.
- Bitcoin poprvé za tři měsíce překonal hranici 80 000 USD, což potvrzuje zlepšení rizikového apetitu a návrat poptávky na trh.
- Ethereum pokračuje v růstovém momentu a aktuálně testuje úroveň kolem 2 950 USD.
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Nikkei 225 obrací ranní ztráty
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.