Scott Bessent shrnuje obchodní dohodu USA s Čínou 🗽Co se změní?

Americký ministr financí Scott Bessent dnes shrnul dohodu uzavřenou s Pekingem. V komentáři pro Financial Times uvedl:
„Spojené státy a Čína podepíšou dohodu v příštím týdnu a jsme přesvědčeni, že bude platná (...). Dosáhli jsme rovnováhy, ve které mohou obě strany fungovat po následujících 12 měsíců.“
Lídři USA a Číny dosáhli určité rovnováhy, ale Bessent varoval, že Čína už nebude moci využívat kritické minerály jako nástroj nátlaku. Dodal, že Čína udělala vážnou chybu ve věci vzácných zemin.
V rámci roční dohody Čína souhlasila s odložením regulace vývozu vzácných zemin a s nákupem velkých objemů americké sóji.
Všechny otázky ohledně povolení byly vyřešeny a transakce bude brzy dokončena.
Součástí dohody je i to, že Čína umožní americkým investorům převzít kontrolu nad operacemi TikToku v USA.
Obchodní dohoda je – zatím – uzavřena
Schůzka mezi Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem trvala 1 hodinu a 40 minut, kratší než plánované 3–4 hodiny, protože Si spěchal na summit APEC. Trump oznámil možnou návštěvu Číny v dubnu 2026 a rozhovory označil za „12 z 10“. Otázkou však zůstává: co skutečně víme?
-
Čína odložila na rok exportní omezení na vzácné zeminy oznámená 9. října, Trump očekává každoroční obnovu příměří.
-
Dřívější omezení z dubna (např. samarium, gadolinium, terbium, dysprosium) zůstávají v platnosti.
-
Peking obnoví dovoz americké sóji, obě strany se dohodly na pozastavení vzájemných poplatků v přístavech.
-
Čína zahájí nákup americké energie, včetně možného LNG z aljašských zásob za 44 miliard USD.
-
USA jsou připraveny zvýšit vývoz ropy a plynu.
-
Na oplátku za čínské ústupky a slib boje proti pašování opioidů, Trump snížil cla na fentanyl z 20 % na 10 %, čímž celková cla na Čínu klesla z 57 % na 47 % – stále více než vůči Indii nebo Brazílii.
-
USA také odkládají o rok rozšíření seznamu obchodních omezení vůči čínským firmám.
-
Vyhnuli se citlivým tématům jako Tchaj-wan či ruská ropa, a zaměřili se na válku na Ukrajině, kde se shodli, že další eskalace by poškodila obě strany.
Toto uvolnění napětí je začátkem dlouhodobé rivality. RAND Corporation nedávno uvedla, že „vítězství nad Čínou už není možné“ a USA by měly usilovat o mírové soužití.
Pokud se jedna ze stran začne cítit silnější, napětí se může vrátit. Prozatím trhy získaly pravděpodobně 10–12 měsíců klidu, i když nová eskalace nelze vyloučit.
USA zároveň zdůraznily, že technologie Blackwell AI zůstává pro Čínu nedostupná.
