Shrnutí trhů (09.03.2026)

- Ropa WTI roste o více než 15 % na 104,50 USD za barel a na otevření seance vzrostla až o více než 27 % nad 117 USD za barel. Ropa Brent roste v podobném rozsahu na 108,00 USD za barel a při otevření téměř na 120 USD za barel. Jde o jeden z největších jednodenních růstů od pandemie.
- Za růstem cen stojí obavy z výrazného nabídkového šoku po faktickém uzavření Hormuzského průlivu. Touto trasou běžně prochází přibližně 20 milionů barelů ropy denně.
- Doprava přes Hormuzský průliv se prakticky zastavila, což ponechalo miliony barelů ropy bez možnosti přepravy. Irák, Kuvajt a další producenti začali kvůli nedostupnosti tankerů omezovat těžbu. I kdyby se konflikt uklidnil, obnovení plných dodávek může trvat delší dobu.
- Americký dolar posiluje v průměru o 0,41 % vůči ostatním měnám G10. Výnosy amerických 10letých dluhopisů vzrostly na přibližně 4,20 % kvůli rostoucím obavám z inflace. Zlato se obchoduje téměř beze změny kolem 5 127 USD za unci.
- Země G7 zvažují koordinované uvolnění strategických ropných rezerv ve spolupráci s IEA. Ve hře je objem 300–400 milionů barelů, což by představovalo výrazně větší zásah než v předchozích případech. Takový krok by mohl snížit ceny přibližně o 10–20 USD za barel, efekt by však byl pravděpodobně převážně krátkodobý.
- Přestože uvolnění rezerv zvyšuje nabídku ropy, nenahrazuje rafinérskou kapacitu. To znamená, že ceny pohonných hmot pro spotřebitele mohou zůstat vysoké, i kdyby ceny ropy klesly.
- Japonsko patří mezi největší ekonomické poražené kvůli růstu cen ropy, protože je silně závislé na dovozu energií. Země může být nucena vydat až o 70 % více dolarů, aby zajistila stejné množství ropy.
- Donald Trump uvedl, že ceny ropy rychle klesnou, jakmile bude odstraněna jaderná hrozba Íránu. Jeho komentáře naznačují, že hlavním cílem války může být likvidace íránského jaderného programu.
- Trump měl podle zpráv vyjádřit frustraci poté, co Izrael zasáhl 30 íránských skladů pohonných hmot. Američtí představitelé se obávali, že útoky prohloubí globální nedostatek ropy a dále zvýší ceny paliv.
- Jde o první výraznější bod napětí mezi Washingtonem a Izraelem během konfliktu. Rostoucí ceny paliv mohou zároveň zvýšit i politický tlak ve Spojených státech.
- Čínská inflace CPI v únoru vzrostla o 1,3 % y/y, výrazně nad očekávání. Ceny výrobců však zároveň zůstávají v deflaci.
