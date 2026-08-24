Shrnutí trhů: Evropské futures na zemní plyn rostou téměř o 4 %, luxusní sektor zaznamenává silnější poptávku v Číně (34. 8. 2026)

📊 Indexy a společnosti
- Evropská seance má smíšený charakter a ve srovnání s volatilitou z minulého týdne probíhá relativně klidně (VSTOXX: -0,6 %; EU50: -0,15 %).
- Futures na německý DAX (DE4), nizozemský AEX (NED25) a britský FTSE 100 (UK100) se obchodují beze změny. Ztráty zaznamenávají Itálie (ITA40: -0,15 %), Francie (FRA40: -0,15 %), Polsko (W20: -0,2 %) a Švýcarsko (SUI20: -0,4 %). Pozitivní výjimkou je španělský IBEX 35 (SPA35: +0,3 %).
- V Evropě dnes vynikají společnosti ze sektoru spotřebního zboží, zejména luxusní, módní a kosmetické značky (Hermès: +1,3 %, LVMH: +1,1 %, L’Oréal: +1,3 %). V zelených číslech je také evropský finanční sektor (UniCredit: +1,05 %, Deutsche Bank: +0,5 %, Santander: +0,75 %) a materiály (BASF: +1,5 %, Air Liquide: +0,6 %). Nejvíce zaostávají energetika a zdravotnictví.
- Evropské luxusní společnosti zaznamenávají první známky stabilizace a oživení poptávky v Číně, především díky bohatším zákazníkům. Trh sice zůstává pod silným tlakem kvůli omezením odlivu kapitálu a zdanění, výhled ale ukazuje na zlepšení ve 4. čtvrtletí. Mezi hlavní společnosti, které by z tohoto trendu mohly těžit, patří Hermès, Kering, Burberry a LVMH.
- SSAB, Norsk Hydro: Akcie evropského výrobce oceli SSAB a dodavatele hliníku Norsk Hydro vzrostly poté, co USA a Kanada nedosáhly dohody o clech. Zachování stávajících obchodních bariér ponechává pro obě společnosti velmi příznivé podmínky. SSAB si udržuje lokální výhodu na americkém trhu s ocelovými plechy, zatímco Norsk Hydro těží z preferenčních pravidel pro recyklaci v USA.
- Alibaba: Společnost získala rekordních 10,2 miliardy USD prostřednictvím emise akcií v Hongkongu na financování AI infrastruktury, což vedlo k propadu akcií o 8,5 %. Navzdory nákupům akcií ze strany vedení se investoři obávají ředění podílů a vysokých kapitálových výdajů. Významný investor Michael Burry navíc novou emisi kritizoval a oznámil, že prodal celou svou pozici.
- Shein: Společnost plánuje při vstupu na hongkongskou burzu získat až 1,8 miliardy USD při ocenění kolem 27 miliard USD. To představuje výrazný pokles oproti ocenění 100 miliard USD z roku 2022 v důsledku finančních ztrát, vyšších cel a regulatorního dohledu v USA. Vstup společnosti na burzu je naplánován na 1. září.
- Shell: O americkou chemickou divizi společnosti projevili zájem potenciální kupci včetně ExxonMobil, LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) a private equity společnosti Apollo. Nezávazné předběžné nabídky oceňují aktiva až na 8 miliard USD, což představuje výrazný diskont vůči dřívějším kapitálovým investicím. Transakce zapadá do strategie Shellu zaměřené na prodej méně ziskových aktiv.
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Kanadská vláda připravuje balíček podpory pro domácí podniky po krachu obchodních jednání s USA a zavedení 50% cel Donaldem Trumpem. Premiér Mark Carney očekává, že obchodní spor potrvá minimálně do amerických voleb v polovině funkčního období nebo až do konce Trumpova mandátu. Kanadská odvetná cla mají vstoupit v platnost 8. září.
- Piero Cipollone z ECB uvedl, že v současnosti nevidí v eurozóně riziko stagflace a dodal, že inflace zdaleka není nebezpečná.
- Francouzský ministr financí Lescure oznámil, že kvůli rostoucímu rozpočtovému deficitu nenavrhne nové daně. Výprodej francouzských dluhopisů v posledních týdnech zvýšil spread mezi francouzskými a německými desetiletými dluhopisy na nejvyšší úroveň od roku 2024. Aktuálně činí přibližně 87 bazických bodů, oproti maximu 88 bazických bodů z roku 2024.
💱 Měny a komodity
- FX: Index amerického dolaru (USDIDX) se odráží přibližně o 0,2 % od tříměsíčního minima po téměř 0,9% poklesu v minulém týdnu. Kanadský dolar zůstává nejslabší měnou dnešní seance (USDCAD: +0,35 %), zatímco ostatní měny G10 vůči USD část ztrát mažou. EURUSD klesá pouze o 0,04 %, poté co během seance ztrácel až 0,15 %.
- Futures na ropu Brent (OIL) klesají o 0,9 % na 91,30 USD za barel, zatímco futures na zemní plyn výrazně rostou jak na NYMEX (NATGAS: +3 %), tak v Evropě (NATGAS.EU: +3,1 %).
- Drahé kovy pokračují v růstu navzdory pokusu dolaru o oživení. Zlato přidává 1,3 % na 4 660 USD za unci, zatímco stříbro roste o 0,5 % na 69,30 USD za unci.
🪙 Kryptoměny
- Bitcoin se stabilizuje poblíž 77 800 USD po týdenním růstu o 24 %, který podpořily nákupy na spotovém trhu a likvidace krátkých pozic. Podobný vývoj zaznamenaly Ethereum a Solana, kde růst cen doprovázel pokles otevřených pozic na futures kontraktech. To naznačuje převahu organické spotové poptávky nad akumulací pákových pozic.
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