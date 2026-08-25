Shrnutí trhů: Opatrné oživení v Evropě po poklesu cen ropy

- Evropské indexy zahájily úterní seanci růstem, který podpořil výrazný pokles cen ropy a mírné zisky technologických akcií. Dnes vede růst v Evropě Německo, kterému pomáhají také pozitivní makroekonomická data. Futures na DAX rostou přibližně o 0,7 %.
- Pozitivní náladu v Evropě podporují také americké futures. US100 před otevřením trhu roste přibližně o 0,7 %.
- Hlavním tržním faktorem byl další pokles ceny ropy Brent o 2,5 %. Komodita se nyní obchoduje kolem 88 USD za barel, zatímco ještě před týdnem byla přibližně na 95 USD. Pokles cen ropy zmírnil obavy z opětovného zrychlení inflace a přinesl úlevu dluhopisovému trhu.
- Samotné ceny ropy klesají kvůli částečnému ústupu geopolitické prémie. Nové kroky americké administrativy vůči Íránu zatím nevedly k výraznému zpřísnění omezení ani k očekávaným sekundárním sankcím. Zprávy o možném návratu amerických diplomatů na Blízký východ byly navíc vnímány jako signál, že Washington neočekává rychlé obnovení nebo eskalaci konfliktu.
Firemní zprávy
- Z pohledu sektorů se nejlépe daří průmyslu a segmentu cestování a volného času, který roste přibližně o 1,5 %. Druhá skupina těží přímo z nižších cen paliv. Lídrem je Kion Group, která posiluje přibližně o 5 %.
- Na širším trhu se před zveřejněním výsledků Nvidie odrážejí výrobci polovodičů. ASML (ASML.NL) a Infineon rostou přibližně o 2 %.
- Melrose Industries (MRO.UK): Aktualizace týkající se Garden Grove snížila nejistotu ohledně dopadu květnového incidentu na výrobu a závazky společnosti. Akcie rostou až o 10 %.
- Siemens Energy (ENR.DE): Německá skupina posiluje po zprávě, že CVC a EQT mohou mít zájem o většinový podíl v byznysu parních turbín. Siemens Energy údajně najala Goldman Sachs a zvažovaná struktura počítá s prodejem přibližně 60 % jednotky.
- Volkswagen (VOW1.DE): Více než 10 000 zaměstnanců se shromáždilo ve Wolfsburgu před prezentací restrukturalizačního plánu. Podle podnikové rady může být v krajním případě ohroženo až 140 000 pracovních míst, Volkswagen však toto číslo nepotvrdil. Management jako hlavní problémy uvádí vysoké náklady, nadbytečné výrobní kapacity, americká cla a konkurenci čínských výrobců. Akcie klesají přibližně o 1 %.
- Marks & Spencer (MKS.UK): Společnost rozšiřuje logistickou spolupráci se Zalando na 22 evropských trhů. Řešení má urychlit doručování a vracení zboží a snížit logistické náklady až o polovinu. Akcie rostou přibližně o 2 %.
- Vistry Group (VTY.UK): Britský developer získal financování ve výši 350 milionů GBP v rámci programu sociálního bydlení. Prostředky mají podpořit výstavbu více než 3 000 domů. Akcie rostou o více než 15 %.
Makroekonomická data
- Hospodářský růst v Německu překonal očekávání. Německé HDP ve 2. čtvrtletí 2026 po sezónním očištění vzrostlo o 0,3 %. Bez sezónního očištění růst dosáhl 1 % oproti očekávaným 0,9 % a předchozím 0,8 %.
- Institut Ifo zveřejnil index podnikatelského klimatu, který výrazně překonal očekávání a vzrostl na 88,8 bodu, nejvyšší úroveň za dva roky. Subindex očekávání se zvýšil na 89,1 z 86,8 a hodnocení současné situace na 88,5 z 86,5.
FOREX
- Volatilita na měnovém trhu zůstává před projevem v Jackson Hole omezená. NZD a AUD se pohybově odlišují a vůči americkému dolaru posilují přibližně o 0,1 až 0,2 %. Jen znovu oslabuje přibližně o 0,1 %, zatímco libra, frank a euro zůstávají prakticky beze změny.
Krypto
- Kryptoměnový trh dnes částečně maže včerejší ztráty u menších tokenů. Větší kryptoměny, jako Bitcoin a Ethereum, vykazují jen omezené pohyby do 0,5 %.
- Bitcoin se drží nad 78 000 USD.
- Solana roste o více než 1 % na přibližně 98 USD.
- Ethereum mírně klesá na 2 477 USD.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.