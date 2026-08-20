US Open: US100 klesá o 0,7 %, výnosy dluhopisů a ceny ropy prudce rostou 🚩 Walmart pod tlakem

Wall Street se ve čtvrtek obchoduje výrazně níže, přičemž tlak opět přichází především z dluhopisového trhu. Po středečním uklidnění výnosy amerických státních dluhopisů znovu rostou, což zvyšuje náklady na kapitál a nejvíce zasahuje segmenty citlivé na ocenění. Další tlak přinášejí vyšší ceny ropy a prudký povýsledkový pokles akcií Walmartu. Akciové trhy tak čelí několika negativním impulzům současně. Hlavní závěr je však jasný: tón akciovým trhům dnes opět udává dluhopisový trh.
- Dow Jones klesá přibližně o 350 bodů, tedy o 0,7 %, S&P 500 ztrácí kolem 0,4 % a futures na Nasdaq 100 přibližně 0,7 %.
- Výnos 10letých amerických státních dluhopisů roste o více než 4 bazické body na 4,696 %, zatímco výnos 30letých dluhopisů vzrostl na 5,236 %. Děje se tak po středečním poklesu, který vyvolal plán amerického ministerstva financí na zpětný odkup dluhu.
- Tlak zvyšuje také ropa. Futures na Brent rostou přibližně o 3 % a obchodují se nad 94 USD za barel kvůli eskalujícímu napětí mezi USA a Íránem.
- Walmart klesá o 8 % poté, co srovnatelné tržby v USA a upravený výhled hospodářských výsledků na třetí čtvrtletí i celý rok zklamaly část investorů.
- Trh zůstává citlivý na americký fiskální deficit a rostoucí výdaje na obranu, které by mohly udržovat dlouhodobé výnosy amerických státních dluhopisů pod tlakem na růst.
Graf US100 na denním intervalu (D1)
Futures na Nasdaq 100 klesají o více než 0,7 %, přičemž obnovený růst výnosů ponechává býkům jen malý prostor k zotavení. Index nedokázal udržet růstové momentum nad EMA50, znázorněným oranžovou čárou, a ustoupil směrem k 29 300 bodům a 61,8% Fibonacciho retracementu posledního klesajícího impulzu.
Důležitý support se nyní nachází kolem 28 600 bodů, kde se 38,2% Fibonacciho retracement překrývá s předchozími cenovými reakcemi. Klíčová rezistence se naopak nachází poblíž 30 000 bodů, přibližně u 71,6% Fibonacciho retracementu.
Zdroj: xStation5
Nasdaq 100 zůstává fundamentálně silný, ocenění však ponechává jen malý prostor pro chyby
Druhý graf ukazuje, že Nasdaq 100 si stále udržuje silný střednědobý trend, v krátkodobém horizontu je však stále zranitelnější vůči tlaku rostoucích dluhopisových výnosů. Index se nachází přibližně 3,8 % pod svým historickým maximem, přičemž 70,7 % jeho společností zůstává nad SMA200 a téměř 60 % nad SMA50. Šířka trhu tak zatím nenaznačuje klasické narušení trendu.
Větším problémem je ocenění. P/E za posledních 12 měsíců na úrovni 31,1x, EV/EBITDA 24,5x a P/S 6,9x znamenají, že investoři platí velmi vysokou cenu za budoucí růst zisků, zejména v technologickém sektoru.
Dnešní sektorová struktura to jasně odráží. Technologie klesají přibližně o 2,1 %, zatímco zdravotnictví a sektor základní spotřeby si vedou lépe. Vypadá to jako rotace z růstových titulů citlivých na úrokové sazby směrem k defenzivnějším společnostem se stabilnějšími peněžními toky.
Nasdaq v současnosti nemá problém s kvalitou společností, ale spíše s cenou, kterou už investoři za tuto kvalitu zaplatili. Při současných násobcích vyžaduje další růst nejen silné zisky, ale také stabilní nebo nižší výnosy dluhopisů. V opačném případě může pokles valuací převážit nad růstem zisků.
Zdroj: XTB Research
Dow Jones – rotace pod povrchem a vysoký trest za zklamání
První graf ukazuje velmi selektivní seanci indexu Dow Jones. Index nečelí plošnému výprodeji, ale kapitál se zřetelně přesouvá mezi jednotlivými sektory a akciemi.
Největším poraženým je Walmart, který klesá přibližně o 8,6 %. Při tržní kapitalizaci kolem 917 mld. USD má tento pohyb výrazný dopad na sentiment. Stejně důležité je, že akcie se stále obchodují přibližně za 40,3násobek zisku, což ponechává jen malý prostor i pro mírné zklamání oproti očekáváním.
Na opačné straně se nacházejí Chevron, Coca-Cola a McDonald's. To naznačuje, že investoři trh zcela neopouštějí, ale přesouvají kapitál směrem k defenzivnějším společnostem nebo firmám méně citlivým na vyšší výnosy.
Výrazný je také rozdíl v ocenění. Travelers s P/E kolem 9,2x a Honeywell s 8,8x vypadají zcela jinak než Walmart nebo technologické společnosti obchodované za více než 30násobek zisku. Dnešní seance tak zvýhodňuje odolné peněžní toky a nižší očekávání zahrnutá v cenách.
Trh nezpochybňuje fundamenty celé ekonomiky, ale mnohem agresivněji snižuje valuace tam, kde investoři dříve zaplatili za téměř bezchybné plnění očekávání.
Zdroj: XTB Research
Rostoucí výnosy opět zatěžují Wall Street
Středeční uklidnění na dluhopisovém trhu se zatím ukázalo jako krátkodobé. Americké ministerstvo financí oznámilo plán zvýšit zpětné odkupy 10-, 20- a 30letých dluhopisů, což dočasně stlačilo výnosy dolů a podpořilo sentiment na akciových trzích. Už o den později však dlouhý konec výnosové křivky opět čelí výprodeji. To naznačuje, že základní problém nebyl vyřešen, pouze dočasně zmírněn.
Pro akcie je to důležité, protože vyšší výnosy 10- a 30letých dluhopisů efektivně zvyšují diskontní sazbu používanou při oceňování budoucích peněžních toků. Při výnosu 30letých amerických dluhopisů nad 5,2 % investoři začínají mnohem důkladněji posuzovat valuace akcií, zejména růstových a technologických společností. V takovém prostředí nemusí stačit ani dobré hospodářské výsledky, pokud jsou valuace již vysoké.
Další tlak přináší ropa. Brent nad 94 USD a WTI nad 88 USD zvyšují inflační obavy a nepřímo také riziko, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu. Takové prostředí nepodporuje plošný růst valuací na Wall Street.
Větším rizikem je, že tlak na výnosy může být spíše strukturální než dočasný. Vysoký fiskální deficit, rostoucí nabídka amerických státních dluhopisů a vyšší vládní výdaje mohou udržovat dlouhý konec výnosové křivky na zvýšených úrovních. Pokud výnosy nezačnou udržitelně klesat, akcie mohou zůstat pod selektivním tlakem, i když fundamenty části společností zůstávají solidní.
Philadelphia Fed: výroba pozitivně překvapila, cenové tlaky ustupují
Index výrobní aktivity Philadelphia Fed vzrostl v srpnu na 47,4 bodu ze 41,4 bodu v červenci. Výrazně tak překonal konsenzus na úrovni 25 bodů a dosáhl nejvyšší hodnoty od dubna 2021.
Jde o silný signál z regionálního výrobního sektoru, zejména proto, že index měří rozdíl mezi podílem společností hlásících expanzi a podílem firem zaznamenávajících pokles.
Ještě silnější byla složka trhu práce. Index zaměstnanosti vyskočil o 18 bodů na 27,9 bodu, což je nejvyšší úroveň od dubna 2022. Naznačuje to, že firmy nezaznamenávají pouze silnější objednávky nebo produkci, ale zároveň zvyšují nábor zaměstnanců, což podporuje obraz solidní poptávky.
Obzvlášť zajímavý je kontrast s inflací. Ukazatele placených i přijímaných cen klesly na nejnižší úrovně od února, přestože geopolitické napětí kolem Íránu zvýšilo ceny energií a znovu oživilo širší inflační obavy.
Trh tak sleduje neobvyklou kombinaci silnější aktivity a zaměstnanosti spolu se slabšími cenovými tlaky ve výrobním sektoru. Z pohledu Fedu nejde o data, která by bylo možné jednoznačně označit za holubičí nebo jestřábí. Silná výroba a zaměstnanost snižují potřebu rychlého uvolňování měnové politiky, zatímco slabší cenové ukazatele působí opačným směrem.
Hlavním závěrem je, že americká ekonomika nadále vykazuje značnou odolnost a data Philadelphia Fed zatím nepotvrzují scénář prudkého zpomalení.
Firemní zprávy
- Merck zůstává pod tlakem navzdory pozitivním výsledkům rozsáhlé studie vakcíny proti rakovině. TD Cowen ponechala doporučení „hold“ s argumentem, že úspěch byl po silných výsledcích druhé fáze částečně očekáván a potenciál širšího využití terapie zůstává nejistý. Cílová cena činí 137 USD oproti středeční zavírací ceně 152,20 USD.
- Akcie společností spojených s kryptoměnami prudce rostou poté, co Donald Trump vyzval Kongres k přijetí regulace příznivější pro toto odvětví. Coinbase a Mara Holding rostou přibližně o 6 %, Strategy o 10 %, Circle Internet o 5 % a American Bitcoin téměř o 7 %.
- Alibaba se zotavuje z předchozích ztrát poté, co otevřela seanci přibližně o 3 % níže. Čtvrtletní zisk společnosti klesl o 75 %, což souviselo s prudkým nárůstem výdajů na umělou inteligenci.
Graf akcií Alibaba (D1)
Zdroj: xStation5
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