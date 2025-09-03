zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

Blíží se krize likvidity? A co to znamená pro index S&P 500 v nejslabším měsíci roku?

3. září 2025

Americký finanční systém stojí na křižovatce. Již několik týdnů ministerstvo financí pořádá bezprecedentní aukce 4týdenních dluhopisů v objemu 100 miliard USD. Treasury General Account (TGA) roste a viditelně vysává...

Akcie Alphabet v euforii — společnost roste o 8 % po vítězství u soudu

3. září 2025

Technologický gigant Alphabet, známý spíše jako Google, vystoupal na nová historická maxima, když v dnešní seanci přidal neuvěřitelných 8 %. Tržní kapitalizace společnosti se jen dnes zvýšila o 220 miliard USD....

Komoditní shrnutí – Ropa, zemní plyn, stříbro, zlato (02.09.2025)

2. září 2025

Ropa Společnost ExxonMobil se domnívá, že cena ropy 100 USD za barel by letos mohla představovat „černou labuť“ na trhu. Podle ExxonMobil by tuto situaci mohlo vyvolat zvýšené geopolitické napětí nebo urychlené doplňování...

