zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Společnost týdne – Micron Technology (18. 09. 2025)

18. září 2025

Micron Technology patří mezi přední světové výrobce polovodičových pamětí a technologických řešení pro široké spektrum aplikací – od osobních počítačů a datových center až po mobilní...

Více

⏬US100 poklesl o 1 % během konference Fedu

17. září 2025

Hned po tomto rozhodnutí jsme zaznamenali jasné oslabení dolaru v reakci na krok Fedu, který byl v souladu s očekáváními, ale panovala nejistota ohledně toho, jaké prognózy Fed představí. Stojí za zmínku, že se jedná...

Více

BREAKING: Fed podle očekávání snížil úrokové sazby o 25 bazických bodů; EURUSD posiluje! 💲📌

17. září 2025

Spojené státy – Prognóza úrokových sazeb – 1. rok (3. čtvrtletí): skutečná hodnota 3,4 %; předchozí hodnota 3,6 %; Spojené státy – Prognóza úrokových sazeb – 2. rok (3. čtvrtletí): skutečná...

Více

13. září 2018
12. září 2018
11. září 2018
10. září 2018
7. září 2018

Makroekonomický kalendář

Nálada na trzích

Zjistěte, zda na jednotlivých trzích převažují momentálně prodávající, nebo nakupující.

Pohyby na trzích

Zjistěte, jaké trhy momentálně rostou a jaké klesají.

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci