Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Oracle se stane jedním z akcionářů TikToku 🔎

26. září 2025

  TikTok U.S. oceněn na přibližně 14 miliard USD Investorská skupina (Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Dhabí) bude kontrolovat 45 % společnosti Oracle bude dohlížet na bezpečnost a zůstane poskytovatelem cloudových řešení Exekutivní...

Tři trhy, které sledovat příští týden (26. 09. 2025)

26. září 2025

V nadcházejícím týdnu budou zveřejněna klíčová data pro americký Fed, konkrétně zprávy z trhu práce a indexy ISM. Kromě toho rozhodne australská centrální banka (RBA) o úrokových sazbách a...

Akcie týdne – Salesforce Inc. (25.09.2025)

25. září 2025

Salesforce, Inc. je americká technologická společnost se sídlem v San Franciscu, uznávaná jako globální lídr v segmentu softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Díky konzistentní strategii rozvoje,...

