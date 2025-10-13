zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

Pohřbí čínské vzácné zeminy obranný průmysl?

13. října 2025

V posledních letech se pozornost investorů a médií soustředila především na spektakulární růst firem napojených na digitální technologie a umělou inteligenci. Kolem „AI“ a širšího technologického...

Čínský export roste nejrychleji od začátku obchodní války s USA 🔎

13. října 2025

Dnes ráno byla zveřejněna obchodní data Číny za září, která překonala očekávání. Export vzrostl meziročně o 8,3 % na 328,6 miliardy USD (nejvyšší hodnota za šest měsíců), zatímco import se zvýšil...

Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (10. 10. 2025)

10. října 2025

Tři trhy, které stojí za pozornost První plný týden října se nesl ve znamení nových rekordů na Wall Street a historických maxim u klíčových drahých kovů: zlata a stříbra. Zajímavé je, že k tomu...

