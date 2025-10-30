zobrazit více
Zprávy z trhů

Chipotle: Po tržbách pod tlakem, dvouciferný pokles

30. října 2025

Chipotle je jedním ze symbolů fast foodu v USA. Společnost zveřejnila výsledky, po kterých akcie prudce propadly, a to navzdory překonání tržního konsenzu. Firma selhala v klíčové oblasti, čímž investorům naznačila, že současný a očekávaný...

Více

Akcie týdne – NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

30. října 2025

Technologie se vyvíjí závratným tempem – a čím dál více automobilů, továren i běžných zařízení se stává „chytrými“. V srdci této globální transformace stojí...

Více

Preview výsledků Amazonu: Všechny oči upřeny na AWS a AI strategii 🔎

30. října 2025

Amazon (AMZN.US) dnes po uzavření amerického trhu zveřejní výsledky za 3. čtvrtletí 2025. Investoři očekávají další solidní čtvrtletí, ačkoli panuje nejistota ohledně tempa růstu cloudových služeb a postavení firmy...

Více

