Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (07-09-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Arista Networks zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí 2025 po skončení dnešní seance a očekávání jsou vysoká. Silná poptávka po síťových řešeních pro infrastrukturu umělé inteligence...
Více
Úvod Společnost Advanced Micro Devices, známá jako AMD, dnes zveřejní svou čtvrtletní zprávu za třetí kvartál 2025, a to po uzavření trhů. Zpráva poskytne investorům klíčový pohled na vývoj společnosti, se zvláštním...
Více
Palantir zveřejnil výsledky po uzavření pondělní seance. Navzdory výraznému růstu většiny klíčových ukazatelů trh – po krátkém růstu – rychle akcie devalvoval a společnost ztratila téměř 7 % v rámci after-market...
Více
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla na trhy mírný růst rizikových přirážek, který byl spojen se skutečností, že už počínaje dneškem by americký prezident mohl oznámit...
Čtvrteční seance na trhy mnoho vzrušení nepřinesla a připomíná spíše jen klid před bouří, které bychom se mohli dočkat už zítra. V pátek nás čeká nejen...
Svetový obchod začína pociťovať obchodné vojny. V druhom kvartáli klesol objem svetového obchodu prvý krát od roku 2016. V tom čase však bol primárnym...
Ako som prisľúbil v pondelkovom poste ku kolapsu tureckej líry a argentínskeho pesa, tak som pripravil prehľad zraniteľnosti popredných emerging markets...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o dění na britské libře a propadu na kryptoměnách. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zvýšenou volatilitu na libru, které pomohly zprávy o tom, že Německo ustoupilo z některých požadavků na Británii, což by mohlo...
Akciové indexy dnes navazují na včerejší nevydařenou seanci a opět se dostávají do červených čísel. I tentokrát se přitom nervozita točí především kolem...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu měn Emerging Markets a odpoledním zasedání Bank of Canada. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla na finanční trhy návrat nervozity, ke kterému přispěl hlavně opětovný výprodej na měnách emerging markets (EM) ekonomik. Ty začínají...
Po včerejším klidném startu nového týdne se dnes na finanční trhy začínají vracet objemy. Ty přitom v Evropě posílají většinu akciových indexů do červených...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu britské libry a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu, za což do značné míry mohl i svátek v USA, díky kterému se na amerických burzách včera neobchodovalo....
Témou číslo jeden ostáva vývoj mien rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s tureckou lírou a argentínskym pesom. Predajný tlak pokračuje, hoci už nie je extrémny....
V pretekoch o najslabšiu menu v tomto roku po najväčšom výplachu od uvoľnenia kurzu meny v decembri 2015 prebralo opäť od tureckej líry prvenstvo argentínske...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním vývoji na amerických akciích, situaci na libře a důležitých fundamentech v tomto týdnu. frameborder="0" allow="autoplay;...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.
Změna jazyka má vliv na změnu regulátora