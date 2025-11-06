zobrazit více
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Venezuela: Co by znamenala změna moci pro ceny ropy?

6. listopadu 2025

Znamení na nebi i na zemi V posledních měsících došlo k bezprecedentnímu nárůstu napětí mezi USA a Venezuelou, zejména mezi jejich lídry — Nicolásem Madurem a Donaldem Trumpem. Znepokojivější je, že toto...

US OPEN: Je toto obrat po korekci?

5. listopadu 2025

Americké akciové trhy dnes otevřely mírně výše, ale nálada se zřetelně zlepšuje, což je patrné z pohybu futures kontraktů. Index US500 zaznamenal 3% pokles ze svého vrcholu 30. října až na dnešní minimum během asijské...

Arista Networks – výhled na Q3: Co můžeme očekávat?

4. listopadu 2025

Arista Networks zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí 2025 po skončení dnešní seance a očekávání jsou vysoká. Silná poptávka po síťových řešeních pro infrastrukturu umělé inteligence...

