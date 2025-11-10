Akcie zatím drží zisky z minulého týdne, ropa (WTI) zpět nad 72 dolary
Po velmi úspěšném minulém týdnu vstupují finanční trhy do nového týdne spíše opatrně. Akciové indexy své zisky nenavyšují a pozice jen na podprůměrných...
Zprávy z trhů
Černý pátek není jen jeden den slevových akcí — je to symbolický začátek nejvýnosnějšího období pro globální maloobchodníky, a zejména pro e-commerce platformy. I když ne každá značka...
Vláda Spojených států amerických je v současné době v důsledku sporu o rozpočet uzavřena, což je nejdelší uzavření v historii USA. Překonalo tak předchozí 35denní uzavření, ke kterému došlo rovněž za vlády...
Znamení na nebi i na zemi V posledních měsících došlo k bezprecedentnímu nárůstu napětí mezi USA a Venezuelou, zejména mezi jejich lídry — Nicolásem Madurem a Donaldem Trumpem. Znepokojivější je, že toto...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery dnes prekvapil. Po nečakane prudkom raste z minulého mesiaca si svoje zisky podržal. A to aj napriek tomu, že v piatok...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu akciových indexů a dalším vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Minulý týden se na finančních trzích nesl ve velmi dobrém duchu, a to navzdory pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, která navíc podle všeho ještě...
Dnes je pod silným tlakom libra. Zodpovedný je za to prejav britskej premiérky Mayovej k aktuálnemu vývoju rokovaní s EÚ. Jej slová boli dosť tvrdé, také...
Týden se nám pomalu chýlí ke konci a americký akciový index S&P500 je na nových maximech. Pojďme se tedy podívat na to, jakým akciím se za poslední...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla výrazný růst rizikových aktiv, který pomohl americkým akciovým indexům vyhoupnout se opět na historické maximum, zatímco potopil...
Updatol som môj model pre americkú ekonomiku, v rámci ktorého sledujem viac ako 40 indikátorov rozdelených do siedmych kategórií. Ten od júlového vydania...
Po několika klidných dnech je dnešní seance na finančních trzích o poznání zajímavější. Za pozornost podle nás stojí hlavně rostoucí dluhopisové výnosy...
Viackrát som posledne písal, že rovnováha na ropnom trhu je krehká a že sa to môže rýchlo zmeniť. A vyzerá to tak, že sa situácia začína meniť. 1. Zásoby...
Dnes s Michaelou Lenochovou o výkyvech na britské libře a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zajímavé zprávy hlavně pro britskou libru, které kvůli pokračujícímu vyjednávání o brexitu nakonec nepomohly ani jinak velmi slušné...
Mám posledne také mediálne kolečko. Najnovšie som bol v Rádiu Slovensko s Ľubošom Pavelkom z Ekonomickej Univerzity k výročiu krízy. Tu je odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/994404
Nejvíce ziskový obchod na reálných účtech XTB v České republice byl v minulém týdnu realizován na kukuřici (Corn..). Trader otevřel krátkou pozici dne...
Po včerejší trochu překvapivě klidné seanci ani dnes obchodníci zdá se nemají příliš důvodů k nervozitě. Včerejší téma americko-čínské obchodní války na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o pokračování obchodních válek mezi USA a Čínou a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Bol som v pondelok v HN Televízii k vývoju na ropnom trhu. Najskôr som dal výborný rozhovor. Potom mi volajú, že sa im zaplnil server a že ho teda nemajú...
