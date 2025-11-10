zobrazit více
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Odpočítávání do Black Friday 2025: Které akcie by mohly těžit?

10. listopadu 2025

Černý pátek není jen jeden den slevových akcí — je to symbolický začátek nejvýnosnějšího období pro globální maloobchodníky, a zejména pro e-commerce platformy. I když ne každá značka...

Od října trpí více než 40 milionů Američanů nedostatkem potravin – co to znamená pro trh?

10. listopadu 2025

Vláda Spojených států amerických je v současné době v důsledku sporu o rozpočet uzavřena, což je nejdelší uzavření v historii USA. Překonalo tak předchozí 35denní uzavření, ke kterému došlo rovněž za vlády...

Venezuela: Co by znamenala změna moci pro ceny ropy?

6. listopadu 2025

Znamení na nebi i na zemi V posledních měsících došlo k bezprecedentnímu nárůstu napětí mezi USA a Venezuelou, zejména mezi jejich lídry — Nicolásem Madurem a Donaldem Trumpem. Znepokojivější je, že toto...

