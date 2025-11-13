zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

Google a jeho potíže v Evropě

13. listopadu 2025

Společnost Alphabet Inc., známá spíše jako Google, se opět ocitla v hledáčku evropských regulátorů. Evropská komise ve čtvrtek oznámila, že zahajuje vyšetřování vůči Alphabetu, který je podezřelý z porušení...

Akcie týdne – CVS Health Corp (13. 11. 2025)

13. listopadu 2025

CVS Health Corporation je společnost, která je již řadu let součástí každodenního života milionů Američanů. Její lékárny jsou přítomny téměř v každém městě a díky zdravotnímu pojištění a lékařským...

Odpočítávání do Black Friday 2025: Které akcie by mohly těžit?

10. listopadu 2025

Černý pátek není jen jeden den slevových akcí — je to symbolický začátek nejvýnosnějšího období pro globální maloobchodníky, a zejména pro e-commerce platformy. I když ne každá značka...

