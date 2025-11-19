zobrazit více
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Constellation Energy a Three Mile Island – Jaderná minulost a budoucnost

19. listopadu 2025

Jeden z provozovatelů jaderných elektráren v USA, společnost Constellation Energy, získal souhlas a financování ve výši jedné miliardy dolarů na opětovné zprovoznění jedné z uzavřených jaderných elektráren....

Krypto novinky: Bitcoin se snaží zastavit výprodej 📌 ETF fondy vyvíjejí tlak na kryptoměny

17. listopadu 2025

Kryptoměny zahájily pondělní seanci poklesem a během noci bitcoin krátce klesl na 92 500 USD, čímž smazal své dosavadní zisky; ethereum kleslo zpět pod 3 000 USD. Výprodej se částečně obrátil, když se zlepšila nálada na americkém...

Google a jeho potíže v Evropě

13. listopadu 2025

Společnost Alphabet Inc., známá spíše jako Google, se opět ocitla v hledáčku evropských regulátorů. Evropská komise ve čtvrtek oznámila, že zahajuje vyšetřování vůči Alphabetu, který je podezřelý z porušení...

