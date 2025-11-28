zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

Tři trhy, které bude příští týden vhodné sledovat (28. 11. 2025)

28. listopadu 2025

Blížíme se k poslednímu měsíci obchodování na mezinárodních finančních trzích v roce 2025. V nadcházejícím týdnu se investoři zaměří především na klíčová data z USA před...

Makroekonomické zaměření: Fiskální obrat ve Spojeném království?

27. listopadu 2025

Britské trhy na to netrpělivě čekaly: včera premiérka Rachel Reeves představila rozpočet na příští rok. Tento rozpočet, vnímaný jako možný katalyzátor na konci roku, byl středem pozornosti a investoři sledovali každé rozhodnutí...

Čtvrtletní výsledky společnosti CD Projekt - „porážka“ na celé čáře📱

27. listopadu 2025

Ve třetím čtvrtletí roku 2025 představila společnost CD Projekt (CDR.PL) výsledky, které jasně potvrzují tezi o „druhém životě“ Cyberpunku. Společnost nejenže překonala konsensus trhu na všech klíčových úrovních...

