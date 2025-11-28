Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (11-09-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Blížíme se k poslednímu měsíci obchodování na mezinárodních finančních trzích v roce 2025. V nadcházejícím týdnu se investoři zaměří především na klíčová data z USA před...
Více
Britské trhy na to netrpělivě čekaly: včera premiérka Rachel Reeves představila rozpočet na příští rok. Tento rozpočet, vnímaný jako možný katalyzátor na konci roku, byl středem pozornosti a investoři sledovali každé rozhodnutí...
Více
Ve třetím čtvrtletí roku 2025 představila společnost CD Projekt (CDR.PL) výsledky, které jasně potvrzují tezi o „druhém životě“ Cyberpunku. Společnost nejenže překonala konsensus trhu na všech klíčových úrovních...
Více
Začátek týdne na trzích proběhl v klidu a bez výraznější volatility. Akciové indexy si své ocenění podržely a minimálních změn jsme se dočkali také na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu amerického dolaru a výhledu na tento týden. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Závěr minulého týdne přinesl velmi zajímavé výsledky z amerického trhu práce, které díky nečekaně silnému růstu mezd pomohly americké měně zpevnit na většině...
Hlavnou udalosťou dnešného obchodovania boli americké dáta z trhu práce. A tie dopadli pozitívne. V americkej ekonomike vzniklo v auguste 201 tis. pracovných...
Mäkké a tvrdé dáta v Nemecku sa rozchádzajú. IFO index podnikateľskej dôvery v auguste prudko poskočil, čo predznačuje zrýchlenie rastu HDP. IFO index...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o růstu rizikových přirážek a odpoledních datech z amerického trhu práce. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včerejší seance přinesla na trhy mírný růst rizikových přirážek, který byl spojen se skutečností, že už počínaje dneškem by americký prezident mohl oznámit...
Čtvrteční seance na trhy mnoho vzrušení nepřinesla a připomíná spíše jen klid před bouří, které bychom se mohli dočkat už zítra. V pátek nás čeká nejen...
Svetový obchod začína pociťovať obchodné vojny. V druhom kvartáli klesol objem svetového obchodu prvý krát od roku 2016. V tom čase však bol primárnym...
Ako som prisľúbil v pondelkovom poste ku kolapsu tureckej líry a argentínskeho pesa, tak som pripravil prehľad zraniteľnosti popredných emerging markets...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o dění na britské libře a propadu na kryptoměnách. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla zvýšenou volatilitu na libru, které pomohly zprávy o tom, že Německo ustoupilo z některých požadavků na Británii, což by mohlo...
Akciové indexy dnes navazují na včerejší nevydařenou seanci a opět se dostávají do červených čísel. I tentokrát se přitom nervozita točí především kolem...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu měn Emerging Markets a odpoledním zasedání Bank of Canada. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla na finanční trhy návrat nervozity, ke kterému přispěl hlavně opětovný výprodej na měnách emerging markets (EM) ekonomik. Ty začínají...
