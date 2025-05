Holt GOLD jetzt Luft?! 🔴 Die aktuelle Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Gold hat in den letzten Handelswochen deutlicher zurückgesetzt. Das lässt sich aus dem Tageschart sehr gut herauslesen. Gold muss unbedingt verhindern unter die SMA50 zu rutschen. Gelingt in den kommenden Handelstagen eine Erholung, so könnte diese wieder zurück an die SMA20...

Mehr