Je nachdem, ob Sie als natürliche oder juristische Person bei XTB registriert sind und in welchem Land Sie steuerpflichtig sind, können unterschiedliche Steuervorschriften für die Besteuerung von Zinserträgen gelten. In Deutschland werden Zinsen, ähnlich anderen ausländischen Kapitalerträgen, in der Regel durch Selbstveranlagung des Steuerpflichtigen besteuert. Als Kunde erhalten Sie von uns eine jährliche Erträgnisaufstellung, in der auch Ihre Zinserträge aufgeführt sind. Sollten Sie außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig sein, ist es notwendig, dass Sie die Steuergesetze Ihres Wohnsitzlandes überprüfen, da diese möglicherweise zusätzliche steuerliche Verpflichtungen für Sie bereithalten.