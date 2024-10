Legitimierung:

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Legitimierung zur Kontoeröffnung durchzuführen:

Video-Legitimation der Deutschen Post AG Der schnelle und bequeme Weg mittels Video-Legitimation. Hierzu benötigen Sie lediglich ein Smartphone/Tablet mit Kamerafunktion oder einen Laptop bzw. PC mit einer funktionsfähigen Kamera. Die Video-Legitimation können Sie im Kundenbereich Mein XTB während der Servicezeiten von Montag bis Sonntag, von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchführen. Legitimation mittels PostIdent-Coupon bei jeder Filiale der Deutschen Post AG Bitte drucken Sie hierzu den PostIdent-Coupon aus. Gehen Sie anschließend mit dem Coupon und Ihrem Personalausweis oder Reisepass zur nächstgelegenen Filiale der Deutschen Post. Ein Post-Beamter wird Sie legitimieren. Es wird daraufhin ein PostIdent-Formular erstellt, welches XTB auf elektronischem Wege übermittelt wird. Formular - Legitimation bei der Deutschen Post Legitimation bei Ihrer Hausbank Bitte drucken Sie das Legitimierungsformular aus. Gehen Sie anschließend mit dem Formular und Ihrem Personalausweis/Reisepass zu Ihrer Hausbank. Ein Bankangestellter wird Sie anschließend legitimieren und das Formular ausfüllen. Dieses Formular muss im Original, ausgefüllt und unterschrieben an XTB gesendet werden.



Gerne können Sie sich auch jederzeit persönlich in unseren Büroräumlichkeiten legitimieren. Formular - Legitimation bei Ihrer Hausbank

Formular - Legitimation bei Ihrer Hausbank (Englisch)



Einzahlungen:

Sie haben drei Möglichkeiten, Einzahlungen auf Ihr Handelskonto zu tätigen:

PayPal und SOFORT Überweisung: PayPal und SOFORT Überweisungen sind die schnellste Einzahlungsmethode. Sowohl PayPal-Zahlungen als auch Zahlungen über SOFORT Überweisung werden rund um die Uhr, von Sonntag bis Freitag sowie innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihrem Handelskonto gebucht.



Zahlungen über PayPal und SOFORT Überweisung können über den Kundenbereich Mein XTB getätigt werden. Wichtig zu beachten ist, dass sowohl das PayPal-Konto auf den Namen des Kunden registriert sein muss, als auch das auszuführende Bankkonto über SOFORT Überweisung auf den Namen des Kunden lauten sowie bei XTB registriert sein muss. Zahlungen, die nicht ordnungsgemäß über PayPal und/oder SOFORT Überweisung bei XTB eingehen, werden abgelehnt.



Für Zahlungen über PayPal und SOFORT Überweisung fallen bei XTB keine Gebühren an. Zahlungen über SOFORT Überweisung werden über den Dienstleister PayU und PPRO Financial Ltd. ausgeführt. Allgemeine Geschäftsbedingungen über PayPal-Zahlungen Kreditkarte: Um eine Einzahlung per Kreditkarte (MasterCard und VISA ) durchzuführen, benötigen wir entweder eine Kopie, ein Foto oder einen Scan der Vorderseite Ihrer Kreditkarte.



Die beiden mittleren Zahlenblöcke der Kartennummer machen Sie bitte unkenntlich, so dass nur die ersten vier sowie die letzten vier Ziffern Ihrer Kreditkartennummer sichtbar sind. Allgemeine Geschäftsbedingungen über PayU-Kreditkartenzahlungen Ihre Kreditkarte können Sie im Kundenbereich Mein XTB als Zahlungsmittel hinzufügen und verifizieren lassen. Die Kopie, das Foto oder den Scan können Sie dabei bequem im Kundenbereich hochladen, oder auch gerne per E-Mail an support@xtb.de senden.



Für Kreditkartenzahlungen fallen bei XTB ebenfalls keine Gebühren an. Der Kreditkartenservice wird über den Dienstleister PayU ausgeführt. Allgemeine Geschäftsbedingungen über PayU-Kreditkartenzahlungen Überweisung Bei einer Überweisung, egal ob in EUR oder USD, verwenden Sie bitte die individuellen Bankdaten (IBAN), die Sie als Kunde im Kundenbereich MEIN XTB einsehen können:



Kontoinhaber: XTB S.A.

IBAN: individuell für jeden einzelnen Kunden (einsehbar im Kundenbereich)!

Bankinstitut: J.P. Morgan Chase in Frankfurt am Main

Verwendungszweck: Vor- und Nachname, Login-Nummer

Auszahlungen:

Auszahlungen von Ihrem Handelskonto können Sie bequem und zu jeder Zeit im Online-Kundenbereich Mein XTB tätigen.



Datenänderung:

Ihre Daten können Sie jederzeit im Kundenbereich Mein XTB ändern.



Kontovollmacht:

Für eine Kontovollmacht füllen Sie bitte das Kontovollmachtsformular aus und schicken dieses gemeinsam mit der entsprechenden Legitimation im Original an unser Büro in Berlin.



Bei Fragen zur Kontovollmacht stehen Ihnen unsere Experten gerne jederzeit telefonisch unter der Rufnummer +49 (0) 30 3149 4490 oder per E-Mail an experten@xtb.de zur Verfügung.

Aktientransfer:

Um einen Aktientransfer möglich zu machen, füllen Sie bitte folgendes Formular aus und schicken es an: support@xtb.de Bitte beachten Sie, dass Sie hierzu auch das Formular der Gegenpartei ausfüllen und es ihr vorlegen müssen!

Einreichen von Beschwerden:

Zum Einreichen von Beschwerden beachten Sie bitte unsere Hinweise und das Beschwerdeformular. Beschwerden können Sie ebenfalls über unsere Beschwerde-Hotline unter der Rufnummer +49 (0) 69 9675 9063 einreichen.

Steuerbescheinigungen:

Das Beschwerdeformular finden Sie hier:

XTB S.A. German Branch ist ein ausländischer Finanzdienstleister und die rechtliche Kontoführung liegt vollständig im Ausland. Dementsprechend ist eine Ausstellung einer Steuerbescheinigung, wie es für inländische Kapitalerträge gängig ist, nicht möglich. Keiner der erzielten Erträge auf den Handelskonten bei XTB S.A. German Branch unterliegt einem inländischen Steuerabzug. Kunden von XTB sind für die steuerliche Veranlagung der Gewinne und Verluste eigenständig verantwortlich.

Um Kunden die steuerliche Veranlagung zu vereinfachen, erstellen wir Ihnen eine Erträgnisaufstellung für die erzielten ausländischen Kapitalerträge auf Handelskonten bei XTB S.A. German Branch. Die Erträgnisaufstellungen erhalten Sie automatisch zu Beginn des neuen Kalenderjahres in Ihrem Kundenbereich. Alternativ kann eine Erträgnisaufstellung (auch für Vorjahre) per Telefon unter +49 (0) 30 3149 4490 oder per E-Mail an support@xtb.de beantragt werden.



Bitte beachten Sie:

XTB S.A. German Branch weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Bereitstellung der gesammelten Erträgnisaufstellung sowie der Ausfüllhilfe lediglich um einen Service seitens XTB S.A. German Branch handelt, um das Ausfüllen der Anlage KAP so einfach wie möglich zu machen.

XTB S.A. German Branch übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in der Erträgnisaufstellung und der Ausfüllhilfe. Die Prüfung der Richtigkeit der Angaben unterliegt Ihrer Verantwortung. Ziehen Sie im Zweifel einen qualifizierten Steuerberatenden zur Hilfe. Eine steuerliche Beratung seitens XTB S.A. German Branch ist nicht möglich.

Kontoeröffnung für Firmenkunden:

Sofern Sie ein Firmenkonto eröffnen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an experten@xtb.de. Sie können uns jederzeit auch per Telefon oder Chat kontaktieren. Sobald wir Ihre Angaben aufgenommen haben, senden wir Ihnen den Kontoeröffnungsantrag für Firmenkunden zu.



Wichtige Informationen für Firmenkunden - EMIR Meldepflicht:

Die EMIR-Regulierung trat im Jahre 2014 in allen EU-Ländern in Kraft und bringt bestimmte Melde- und Aufklärungspflichten für Investoren von derivativen Finanzinstrumenten mit (die s.g. "Meldepflicht für Derivategeschäfte").



Ab dem 12. Februar 2014 müssen Investoren, die von EMIR gedeckt sind, ihre Transaktionen auf täglicher Basis dem Transaktionsregister melden. Ausgenommen sind natürliche Personen, die den Börsenhandel für persönliche Zwecke tätigen. Diese können jedoch mit allen anderen Organisationen, die keine natürliche Person sind, sowie unabhängig vom Finanzinstitut, mit dem Sie den Börsenhandel tätigen, unter EMIR fallen.



EMIR ermöglicht es, die Meldepflichten auf einen Kontrahenten (wie zum Beispiel XTB) zu übertragen. Das heißt, XTB kann die Meldepflicht in Ihrem Namen übernehmen. Diese Serviceleistung ist bei XTB kostenfrei.



Um in Ihrem Namen die Meldepflicht der Transaktionen, die Sie mit XTB tätigen, zu erfüllen, benötigen wir hierzu Ihre LEI-Nummer (Legal Entity Identifier Nummer). Diese gilt übrigens seit dem 03.01.2018 als Pflichtangabe im Rahmen der MiFIR-Meldepflicht, um ein Firmenkonto bei XTB zu eröffnen. Eine LEI-Nummer können Sie bei einer nationalen Vergabestelle für LEI-Nummern beantragen. In Deutschland können Sie gerne die Vergabestelle des LEIRegisters oder des WM Datenservices nutzen. Bitte beachten Sie, dass es generell je nach Vergabestelle bis zu 14 Tage dauern kann, bis Sie Ihre LEI-Nummer erhalten.



Internationale Vergabestellen finden Sie hier: Internationales LEI-System



Sofern Sie wünschen, dass XTB die Meldepflicht in Ihrem Namen erfüllt, reichen Sie bitte das Antragsformular vollständig ausgefüllt, unterzeichnet und im Scan per E-Mail bei emir@xtb.com ein.



Formulare und Informationen:

Desweiteren hat XTB neben der EMIR-Meldepflicht Ihre Partei zu beurteilen:



1) Finanzielle Gegenpartei

2) Keine finanzielle Gegenpartei Plus (weitere Informationen im Statement)

3) Keine finanzielle Gegenpartei Minus (weitere Informationen im Statement)



Hierzu ist das Einreichen des EMIR-Statements zwingend erforderlich, welches zudem auch das Antragsformular in Ziffer 4 enthält:

Bitte beachten Sie: Wenn Sie beurteilen, dass Sie kein Finanzinstitut sind und die festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten, so müssen Sie nicht antworten und kein Statement ausfüllen.



XTB wird Sie anschließend als „Kein Finanzinstitut“ einstufen.



Sofern Sie wünschen, dass XTB die Meldepflicht in Ihrem Namen erfüllt, unterschreiben Sie bitte zusätzlich in Ziffer 4 des EMIR-Statements und reichen dieses vollständig ausgefüllt, unterzeichnet und im Scan per E-Mail bei support@xtb.de ein.



Bei Rückfragen steht Ihnen unser Kundenservice gerne jederzeit zur Verfügung.

Erklärung des tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümers der von XTB S.A. erhaltenen Geldmittel