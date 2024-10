Wo ist der Unterschied?

Aktien - börsengehandelte Wertpapiere, die ihrem Besitzer das Recht an einem Anteil (Miteigentum) an der Aktiengesellschaft geben, von der sie ausgegeben wurden.

ETFs (Exchange Traded Funds) - eine Art von Anlagefonds, die verschiedene Vermögenswerte enthalten können (z.B. Aktien, Rohstoffe, Anleihen) und genau wie Aktien an den Börsen gehandelt werden.

CFDs (Contracts For Difference) - Derivative Finanzinstrumente. Wenn Sie in CFDs investieren, werden Sie nicht Eigentümer des zugrunde liegenden Basiswerts, sondern spekulieren lediglich auf die Veränderung dessen Preises. Die Besonderheiten dieser Produkte ermöglichen es, auf Kursverluste zu spekulieren.