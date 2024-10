Kaufen Sie Ihre Lieblings-ETFs und profitieren Sie von 0% Kommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 EUR für Konten in jeder Währung. Für Anlagen über dieser Grenze fallen nur 0,2% Kommission an (mindestens 10 EUR). Bitte beachten Sie, dass bei Investitionen in Fonds, die in einer anderen Währung notiert sind, Umrechnungskosten von 0,5% anfallen.