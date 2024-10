Für automatisches Ansparen geschaffen

Wenn Sie in einen ETF investieren, legen Sie Ihr Geld in einen Fond an, der unterschiedliche Möglichkeiten zusammenfasst. Zum Beispiel kann ein ETF Aktien, Rohstoffe und Anleihen einer Branche Ihrer Wahl beinhalten. Diese Bündelung macht einen ETF als langfristige Kapitalanlage so attraktiv.