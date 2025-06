🔴Bitcoin nach Allzeithochs und ausbleibendem Follow Through vor Rutsch zurück unter $100.000?

Nachdem Bitcoin in der vergangenen Handelswoche neue Allzeithochs hat markieren können, knapp unter $112.000, kam es in den vergangenen Handelstagen zu einem Rücksetzer in Gefilde um $105.000, eine Region ausgehend von welcher ein erneuter bullisher Impuls geliefert werden könnte. Aktuelle...

