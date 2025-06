DAX - Es bleibt politisch!! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Der DAX hat in den letzten Handelstagen seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt, was aus dem Tageschart auch gut herauszulesen ist. Es ging im Rahmen der Rücksetzer bis an die SMA50 (aktuell bei 23.151 Punkten). Hier konnte sich der Index zum Wochenschluss hin stabilisieren und am Freitag...

