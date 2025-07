JPY schwächt sich nach Pressekonferenz von Ueda ab; BOJ wartet auf weitere Daten 📃🔎

Die Bank of Japan (BOJ) hat wie erwartet einstimmig beschlossen, den Leitzins bei 0,5 % zu belassen, und ihre Inflationsprognosen deutlich angehoben. In ihrem Juli-Ausblick geht die Bank davon aus, dass die Kerninflation gemessen am VPI im Geschäftsjahr 2025 bei 2,7 % liegen wird (zuvor 2,2 %),...

