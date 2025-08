Nasdaq 100 legt um 1,40 % zu 📣

📝 Einleitung Die US Börse heute startet mit Rückenwind in die neue Woche: Nach den kräftigen Verlusten am Freitag sorgt die Aussicht auf eine mögliche Zinssenkung der Fed für deutliche Kursaufschläge. Besonders im Fokus steht der Nasdaq 100, der mit einem Plus von 1,40 %...

Mehr