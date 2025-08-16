mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Marktanalysen

Gold Analyse & Prognose 🪙 Jackson Hole als möglicher Gamechanger

16. August 2025

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 34/2025 Gold zeigt sich aktuell seit fast drei Monaten in einer engen Handelsspanne zwischen 3.250/3.270 USD und 3.440 USD. Trotz der kurzfristig wenig dynamischen Entwicklung bleibt der langfristige Trend klar bullisch. In dieser Gold...

Bitcoin aktuell im Fokus – Unsere Bitcoin Prognose nach Jackson Hole ₿

16. August 2025

Einleitung Bitcoin aktuell schwankt zwischen Euphorie und Vorsicht. Kurzzeitig markierte die Kryptowährung neue Allzeithochs bei rund 124.400 USD, bevor sie scharf in ihre Handelsspanne zwischen 115.000 USD und 120.000 USD zurückfiel. In dieser Bitcoin Prognose analysieren wir, welche Impulse...

Öl, Gold, Kakao & Kaffee 🔴 Rohstoffmärkte im Fokus, Analyse (12.08.25)

12. August 2025

Öl Preis – Aktuelle Entwicklung und Ausblick Der Öl Preis ist in der vergangenen Woche deutlich gefallen, nachdem keine umfassenden Vergeltungszölle gegen Russland verhängt wurden – mit Ausnahme eines zusätzlichen 25%-Zolls auf indische Ölimporte. Diese Maßnahme...

Wirtschaftskalender

Marktsentiment

Top Instrumente

