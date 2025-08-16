Wirtschaftskalender: Sollten wir Handelskonflikte fürchten?
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Marktanalysen
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 34/2025 Gold zeigt sich aktuell seit fast drei Monaten in einer engen Handelsspanne zwischen 3.250/3.270 USD und 3.440 USD. Trotz der kurzfristig wenig dynamischen Entwicklung bleibt der langfristige Trend klar bullisch. In dieser Gold...
Mehr
Einleitung Bitcoin aktuell schwankt zwischen Euphorie und Vorsicht. Kurzzeitig markierte die Kryptowährung neue Allzeithochs bei rund 124.400 USD, bevor sie scharf in ihre Handelsspanne zwischen 115.000 USD und 120.000 USD zurückfiel. In dieser Bitcoin Prognose analysieren wir, welche Impulse...
Mehr
Öl Preis – Aktuelle Entwicklung und Ausblick Der Öl Preis ist in der vergangenen Woche deutlich gefallen, nachdem keine umfassenden Vergeltungszölle gegen Russland verhängt wurden – mit Ausnahme eines zusätzlichen 25%-Zolls auf indische Ölimporte. Diese Maßnahme...
Mehr
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt,...
Am Donnerstag signalisierten die USA und China Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit und sorgten damit für etwas bessere Stimmung. Allerdings...
Keine Zinsänderung der Norges Bank zu erwarten Britischen Einzelhandelsumsätze sollten sich im Juli erholen US-Immobilienmarktdaten aus...
Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich...
Bärische Eröffnung, Unentschlossenheit am Morgen Widerstand bei 12.430 Punkten wird respektiert DE30 bewegt sich auf gefährlichem...
Können die britischen Inflationsdaten das GBP stützen? US-Einzelhandelsumsätze: Update zu Konsumausgaben Wöchentlicher DoE-Bericht...
Präsident Erdogan reagiert mit Gegenstrafzöllen Bundeskanzlerin Merkel fordert strikte Linie beim Brexit DE30-Bullen versuchen den Kurs...
USDTRY steigt, da Türkei sich in einer Währungskrise befindet Aufwärtspotenzial für USD nach Durchbruch der Widerstandszone? Gold...
Bullische Eröffnung, starker früher Handel Gewinne nicht nachhaltig, Gap-Close am Mittag Weiteres Abwärtspotenzial könnte freigesetzt...
Europäischen Aktienmärkte nach TRY-Aufwertung etwas höher DE30 versucht seine jüngsten Verluste auszugleichen RWE (RWE.DE)...
GBP notiert vor Arbeitsmarktbericht geringfügig höher BIP-Daten aus der Eurozone API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen am Abend Der...
Elon Musk plant Rückkauf von Tesla-Aktien, Saudi-Arabien als pontenzieller Investor TRY gerät weiter unter Druck, EURTRY und USDTRY mit...
Bitcoin erreicht über 50% der Krypto-Marktkapitalisierung Panafrikanische Bank veröffentlicht Krypto-Bericht Krypto-Enthusiasten wollen...
Bärisches Gap, wenig Volatilität im Anschluss DE30 scheint weiterhin Unterseite zu favorisieren Nächste Unterstützung bei 12.100...
Das angegebene Wohnsitzland wird nicht bedient. Wähle ein anderes Land aus.
Eine Änderung der Sprache wirkt sich auf den Wechsel des Regulierers aus