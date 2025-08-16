DE30: Rote Eröffnung in Europa, Bayer verliert 10% nach Urteil gegen Monsanto
Europäische Aktien eröffnen tiefer nach Unsicherheiten in der Türkei DE30: Nächste übergeordnete Unterstützung bei 12.100...
Marktanalysen
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 34/2025 Gold zeigt sich aktuell seit fast drei Monaten in einer engen Handelsspanne zwischen 3.250/3.270 USD und 3.440 USD. Trotz der kurzfristig wenig dynamischen Entwicklung bleibt der langfristige Trend klar bullisch. In dieser Gold...
Einleitung Bitcoin aktuell schwankt zwischen Euphorie und Vorsicht. Kurzzeitig markierte die Kryptowährung neue Allzeithochs bei rund 124.400 USD, bevor sie scharf in ihre Handelsspanne zwischen 115.000 USD und 120.000 USD zurückfiel. In dieser Bitcoin Prognose analysieren wir, welche Impulse...
Öl Preis – Aktuelle Entwicklung und Ausblick Der Öl Preis ist in der vergangenen Woche deutlich gefallen, nachdem keine umfassenden Vergeltungszölle gegen Russland verhängt wurden – mit Ausnahme eines zusätzlichen 25%-Zolls auf indische Ölimporte. Diese Maßnahme...
In der kommenden Woche erhalten wir zahlreiche makroökonomische Veröffentlichungen, insbesondere aus den USA und Großbritannien. Wie immer...
Nach neuen US-Sanktionen baut Russland US-Anleihen ab Commerzbank möchte Geschäftsvolumen mit Privatkunden ausbauen DE30 mit schwacher...
Weltbank kooperiert mit australischen Bank zur Umsetzung einer Blockchain-basierten Anleiheemission Können Google- oder Twitter-Datenbanken Krypto-Investitionsentscheidungen...
Bärische Eröffnung, Verkäufer dominieren den Markt Wichtige Unterstützung wurde bereits unterschritten Bullen müssen nun...
Europäische Indizes geraten zu Beginn der Sitzung unter Druck DE30 testet Tiefs der letzten Woche Deutsche Bank (DBK.DE) fällt trotz Berichten,...
Britisches Wirtschaftswachstum dürfte sich im zweiten Quartal beschleunigen US-VPI sollte starkes Preiswachstum bestätigen Kanadische...
USA fordert Fortschritte bei Abrüstung vor Abbau von Sanktionen WTO-Chef zum Handelskonflikt: “Die ersten Schüsse sind bereits gefallen.” DE30...
Flache Eröffnung, Abwärtspotenzial im frühen Handel DE30 verteidigt 12.600 Punkte-Marke Test der 200-Tage-Linie könnte bevorstehen Der...
Türkische Lira erreicht neues Rekordtief gegenüber USD Treffen in Washington endet mit Enttäuschung Absicherungskosten gegen Lira-Abwertung...
Europäische Aktienmärkte eröffnen am Donnerstag etwas tiefer DE30 bleibt weiterhin in Konsolidierung stecken Adidas (ADS.DE) legt...
Wie erwartet keine Zinserhöhung der RBNZ, Projektionen werden jedoch verschoben Chinesischer VPI beschleunigt sich, während EPI im Juli...
Relativ ruhiger Tag an der Datenfront US-Daten: EPI und Arbeitsmarktdaten Kanadische Baubeginne am Nachmittag In der Tat gab es seit dem US-Börsenschluss...
Weitere Schweizer Bank bietet Krypto-Dienstleistungen an Oleksandr Stelmakh erwägt Verwendung von Blockchain-Technologie bei Wahlen Bitcoin...
Flache Eröffnung, Abwärtsdruck vom frühen Handel abgewehrt DE30 schafft es zurück in die Gewinnzone Test der 200-Tage-Linie...
Europäische Aktienmärkte mit moderaten Rückgängen DE30 scheitert am bullischen Trendkanal Münchener Rück (MUV2.DE)...
RBNZ-Treffen am heutigen Abend, NZD könnte von dem Ereignis profitieren Wöchentliches Update der DoE zu den Rohöllagerbeständen...
Trump macht klare Ansage für Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen DE30 bereits in der ersten Handelsstunde mit Verlusten EUR...
Geldpolitischer Kurs der RBA unverändert, leicht dovische Bemerkung Japanisches Lohnwachstum deutlich über Erwartungen Laut Reuters zog...
Nikkei (JAP225) könnte Ausbruch aus Konsolidierung vornehmen EURUSD unterschreitet untere Grenze des Dreiecksmusters Kupfer (COPPER) bemüht...
