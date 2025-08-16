DE30: Commerzbank-Aktie fällt nach gemischtem Ergebnisbericht
Deutscher Aktienmarkt führt Gewinne bei europäischer Eröffnung an Deutsche Industrieproduktion enttäuschte im Juni und bestätigt...
Marktanalysen
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 34/2025 Gold zeigt sich aktuell seit fast drei Monaten in einer engen Handelsspanne zwischen 3.250/3.270 USD und 3.440 USD. Trotz der kurzfristig wenig dynamischen Entwicklung bleibt der langfristige Trend klar bullisch. In dieser Gold...
Einleitung Bitcoin aktuell schwankt zwischen Euphorie und Vorsicht. Kurzzeitig markierte die Kryptowährung neue Allzeithochs bei rund 124.400 USD, bevor sie scharf in ihre Handelsspanne zwischen 115.000 USD und 120.000 USD zurückfiel. In dieser Bitcoin Prognose analysieren wir, welche Impulse...
Öl Preis – Aktuelle Entwicklung und Ausblick Der Öl Preis ist in der vergangenen Woche deutlich gefallen, nachdem keine umfassenden Vergeltungszölle gegen Russland verhängt wurden – mit Ausnahme eines zusätzlichen 25%-Zolls auf indische Ölimporte. Diese Maßnahme...
Wöchentlicher API-Bericht dürfte signifikanten Rückgang der Lagerbestände zeigen Kanadischer Ivey-EMI mit besseren Erwartungen...
US-Regierung mit neuen Sanktionen gegenüber dem Iran EZB-Bilanzsumme steigt auf ungefähr 2,5 Bio. EUR DE30 mit bullischer Tendenz im frühen...
Chinesische Daten diese Woche unter den wichtigsten Veröffentlichungen Kanadische Investoren warten auf Arbeitsmarktbericht US-Verbraucherpreisindex...
Der US-Dollar brach auf breiter Front ein, nachdem die chinesische Zentralbank die Mindestreserve für den Handel mit Devisentermingeschäften...
Der NFP-Bericht aus den USA beeindruckte die Anleger nicht, da die Beschäftigung nur um 157 Tsd. anstieg (erwartet wurde ein Anstieg von 190 Tsd.)....
Flache Eröffnung, leicht bullische Tendenz im frühen Handel Verhalten an Widerstand/Unterstützung bei 12.600 Punkten entscheidend Abwärtsbewegung...
EU hilft von heißem Wetter betroffenen Landwirten DE30 versucht Widerstand bei 12.600 Punkten zu überwinden Allianz (ALV.DE): Performance...
Einzelhandelsumsatz der Eurozone dürfte weiteren Anstieg zeigen NFP erwartet erneut Lohnwachstum von 2,7% im Jahresvergleich Berkshire Hathaway...
Apple mit starkem Quartalsbericht und gutem Ausblick DE30 könnte weiterhin die Unterseite favorisieren EURUSD: Steht ein Test der unteren Grenze...
Anzahl russischer Mining-Unternehmen stieg im ersten Halbjahr 2018 um 15% Amerikanische Depotbank Northern Trust hilft Hedgefonds beim Einstieg in...
Bärische Eröffnung, starke Abwärtsbewegung am Vormittag DE30 durchbricht wichtige Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Markt...
NFP-Bericht könnte starken US-Arbeitsmarkt bestätigen (Freitag, 14:30 Uhr) Fed scheint Zinsen im September zu erhöhen EURUSD wartet...
Deutsche Regierung legt Veto bei chinesischer Übernahme ein DE30 durchbricht Unterstützungszone bei 12.600 Punkten Siemens (SIE.DE) fällt,...
Erzeugerpreisindex der Eurozone dürfte sich im Juni beschleunigen Märkte erwarten Zinserhöhung der Bank of England DowDuPont (DWDP.US)...
Trump fordert Einstellung der US-Ermittlungen gegen Russland VW strebt industrielle Fertigung von Feststoffzellen an DE30: Abwärtsbewegung...
Nobelpreisträger Paul Krugman kritisiert Bitcoin Thailands größte Kinokette akzeptiert Krypto-Zahlungen Bitcoin (BITCOIN in der...
Ein gewaltiger Strom an makroökonomischen Berichten ließ das EURUSD-Paar unbeeindruckt, da es weiterhin im Konsolidierungsbereich und unter...
Bullen können Druck nicht Stand halten DE30 deutlich unter der 200-Tage-Linie Kann das Abwärtspotenzial begrenzt werden? Die jüngste...
Theresa May soll Urlaub verkürzt haben, um mit Emmanuel Macron über den Brexit zu sprechen DE30 orientierungslos im derzeitigen Aufwärtstrendkanal...
