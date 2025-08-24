DE30: EU entscheidet über Linde-Praxair-Fusion
Finanzminister Scholz fordert Türkei auf, dem IWF-Hilfsprogramm beizutreten DE30 bewegt sich in Richtung 12.350-Punkte EU entscheidet heute...
Marktanalysen
DAX Prognose & Analyse für KW 35/2025 📊 Die wichtigsten Punkte Die deutsche Wirtschaft schwächelt, doch der DAX zeigt sich weiterhin relativ robust. Nach einem Wochenstart bei 24.436 Punkten bewegte sich der Index in einer engen Handelsspanne und schloss bei 24.360 Punkten....
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 35/2025 KEY TAKEAWAYS Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold seit Wochen nicht wirklich weiterkommt. Trotz rund 1% plus in der zurückliegenden Börsenwoche ist es eher eine Stabilisierung als ein deutlicher Aufwärtstrend....
Die UnitedHealth Aktie steht im Fokus vieler Investoren, da die UnitedHealth Group zu den größten und einflussreichsten Gesundheitsunternehmen der USA zählt. Mit Sitz in Eden Prairie, Minnesota, kombiniert das Unternehmen private Krankenversicherung (UnitedHealthcare) und digitale Gesundheitslösungen...
Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante...
Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme...
Flache Eröffnung, bärische Tendenz DE30 nähert sich gestrigen Tiefs Können Bullen dem Abwärtsdruck Stand halten? Sollte...
Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt,...
Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen Am...
Trump bekräftigt seine Position gegenüber der Türkei Worte vom türkischen Finanzminister zeigen Wirkung DE30: Viele Widerstände...
Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, Ausnahme ITA40 Italienische Anleihen verlieren weiter an Wert Henkel (HEN3.DE) fällt,...
Am Donnerstag signalisierten die USA und China Gesprächsbereitschaft im Handelsstreit und sorgten damit für etwas bessere Stimmung. Allerdings...
Keine Zinsänderung der Norges Bank zu erwarten Britischen Einzelhandelsumsätze sollten sich im Juli erholen US-Immobilienmarktdaten aus...
Katar investiert 15 Mrd. USD in türkische Wirtschaft Ende August finden Gespräche zwischen den USA und China statt Der DE30 kann sich...
Bärische Eröffnung, Unentschlossenheit am Morgen Widerstand bei 12.430 Punkten wird respektiert DE30 bewegt sich auf gefährlichem...
Können die britischen Inflationsdaten das GBP stützen? US-Einzelhandelsumsätze: Update zu Konsumausgaben Wöchentlicher DoE-Bericht...
Präsident Erdogan reagiert mit Gegenstrafzöllen Bundeskanzlerin Merkel fordert strikte Linie beim Brexit DE30-Bullen versuchen den Kurs...
USDTRY steigt, da Türkei sich in einer Währungskrise befindet Aufwärtspotenzial für USD nach Durchbruch der Widerstandszone? Gold...
Bullische Eröffnung, starker früher Handel Gewinne nicht nachhaltig, Gap-Close am Mittag Weiteres Abwärtspotenzial könnte freigesetzt...
Europäischen Aktienmärkte nach TRY-Aufwertung etwas höher DE30 versucht seine jüngsten Verluste auszugleichen RWE (RWE.DE)...
GBP notiert vor Arbeitsmarktbericht geringfügig höher BIP-Daten aus der Eurozone API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen am Abend Der...
Elon Musk plant Rückkauf von Tesla-Aktien, Saudi-Arabien als pontenzieller Investor TRY gerät weiter unter Druck, EURTRY und USDTRY mit...
Bitcoin erreicht über 50% der Krypto-Marktkapitalisierung Panafrikanische Bank veröffentlicht Krypto-Bericht Krypto-Enthusiasten wollen...
