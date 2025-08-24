DE30: Kaum Bewegung trotz bärischem Gap
Bärisches Gap, wenig Volatilität im Anschluss DE30 scheint weiterhin Unterseite zu favorisieren Nächste Unterstützung bei 12.100...
Marktanalysen
DAX Prognose & Analyse für KW 35/2025 📊 Die wichtigsten Punkte Die deutsche Wirtschaft schwächelt, doch der DAX zeigt sich weiterhin relativ robust. Nach einem Wochenstart bei 24.436 Punkten bewegte sich der Index in einer engen Handelsspanne und schloss bei 24.360 Punkten....
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 35/2025 KEY TAKEAWAYS Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold seit Wochen nicht wirklich weiterkommt. Trotz rund 1% plus in der zurückliegenden Börsenwoche ist es eher eine Stabilisierung als ein deutlicher Aufwärtstrend....
Die UnitedHealth Aktie steht im Fokus vieler Investoren, da die UnitedHealth Group zu den größten und einflussreichsten Gesundheitsunternehmen der USA zählt. Mit Sitz in Eden Prairie, Minnesota, kombiniert das Unternehmen private Krankenversicherung (UnitedHealthcare) und digitale Gesundheitslösungen...
Europäische Aktien eröffnen tiefer nach Unsicherheiten in der Türkei DE30: Nächste übergeordnete Unterstützung bei 12.100...
In der kommenden Woche erhalten wir zahlreiche makroökonomische Veröffentlichungen, insbesondere aus den USA und Großbritannien. Wie immer...
Nach neuen US-Sanktionen baut Russland US-Anleihen ab Commerzbank möchte Geschäftsvolumen mit Privatkunden ausbauen DE30 mit schwacher...
Weltbank kooperiert mit australischen Bank zur Umsetzung einer Blockchain-basierten Anleiheemission Können Google- oder Twitter-Datenbanken Krypto-Investitionsentscheidungen...
Bärische Eröffnung, Verkäufer dominieren den Markt Wichtige Unterstützung wurde bereits unterschritten Bullen müssen nun...
Europäische Indizes geraten zu Beginn der Sitzung unter Druck DE30 testet Tiefs der letzten Woche Deutsche Bank (DBK.DE) fällt trotz Berichten,...
Britisches Wirtschaftswachstum dürfte sich im zweiten Quartal beschleunigen US-VPI sollte starkes Preiswachstum bestätigen Kanadische...
USA fordert Fortschritte bei Abrüstung vor Abbau von Sanktionen WTO-Chef zum Handelskonflikt: “Die ersten Schüsse sind bereits gefallen.” DE30...
Flache Eröffnung, Abwärtspotenzial im frühen Handel DE30 verteidigt 12.600 Punkte-Marke Test der 200-Tage-Linie könnte bevorstehen Der...
Türkische Lira erreicht neues Rekordtief gegenüber USD Treffen in Washington endet mit Enttäuschung Absicherungskosten gegen Lira-Abwertung...
Europäische Aktienmärkte eröffnen am Donnerstag etwas tiefer DE30 bleibt weiterhin in Konsolidierung stecken Adidas (ADS.DE) legt...
Wie erwartet keine Zinserhöhung der RBNZ, Projektionen werden jedoch verschoben Chinesischer VPI beschleunigt sich, während EPI im Juli...
Relativ ruhiger Tag an der Datenfront US-Daten: EPI und Arbeitsmarktdaten Kanadische Baubeginne am Nachmittag In der Tat gab es seit dem US-Börsenschluss...
Weitere Schweizer Bank bietet Krypto-Dienstleistungen an Oleksandr Stelmakh erwägt Verwendung von Blockchain-Technologie bei Wahlen Bitcoin...
Flache Eröffnung, Abwärtsdruck vom frühen Handel abgewehrt DE30 schafft es zurück in die Gewinnzone Test der 200-Tage-Linie...
Europäische Aktienmärkte mit moderaten Rückgängen DE30 scheitert am bullischen Trendkanal Münchener Rück (MUV2.DE)...
RBNZ-Treffen am heutigen Abend, NZD könnte von dem Ereignis profitieren Wöchentliches Update der DoE zu den Rohöllagerbeständen...
Trump macht klare Ansage für Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen DE30 bereits in der ersten Handelsstunde mit Verlusten EUR...
Geldpolitischer Kurs der RBA unverändert, leicht dovische Bemerkung Japanisches Lohnwachstum deutlich über Erwartungen Laut Reuters zog...
